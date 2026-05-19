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FÚTBOL Mundial 2026 -  19 de mayo de 2026 - 07:43

Mundial 2026: Cristiano Ronaldo y una histórica participación en su sexta Copa del Mundo

La Selección de Portugal con Cristiano Ronaldo, presentó su convocatoria para afrontar la Copa Mundial 2026.

Mundial 2026: Cristiano Ronaldo y una histórica participación en su sexta Copa del Mundo
Mundial 2026: Cristiano Ronaldo y una histórica participación en su sexta Copa del MundoFOTO: EFE/EPA/JOSÉ SENA GOULÃO
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A sus 41 años, el capián portugués volverá a ser la principal referencia de su selección en el mayor torneo de selecciones.

Cristiano reconoció el pasado noviembre, durante una cumbre en Arabia Saudita, donde juega en el Al Nassr, que, a sus 41 años, el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá será el último en el que participe.

Convocatoria de Portugal para el Mundial 2026

Porteros

  • Diogo Costa
  • José Sá
  • Rui Silva
  • Ricardo Velho

Defensas

  • Diogo Dalot
  • Matheus Nunes
  • Nélson Semedo
  • João Cancelo
  • Nuno Mendes
  • Gonçalo Inácio
  • Renato Veiga
  • Rúben Dias
  • Tomás Araújo

Mediocampistas

  • Rúben Neves
  • Samuel Costa
  • João Neves
  • Vitinha
  • Bruno Fernandes
  • Bernardo Silva

Delanteros

  • João Félix
  • Trincão
  • Francisco Conceição
  • Pedro Neto
  • Rafael Leão
  • Gonçalo Guedes
  • Gonçalo Ramos
  • Cristiano Ronaldo

FUENTE: EFE

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