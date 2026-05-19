Mundial 2026: Cristiano Ronaldo y una histórica participación en su sexta Copa del Mundo FOTO: EFE/EPA/JOSÉ SENA GOULÃO

Cristiano Ronaldo lidera la lista de convocados de la Selección de Portugal a nunciada este martes por el seleccionador Roberto Martínez para disputar la Copa Mundial 2026 , torneo que marcará la sexta y última participación del delantero en una cita mundialista.

A sus 41 años, el capián portugués volverá a ser la principal referencia de su selección en el mayor torneo de selecciones.

Cristiano reconoció el pasado noviembre, durante una cumbre en Arabia Saudita, donde juega en el Al Nassr, que, a sus 41 años, el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá será el último en el que participe.

Convocatoria de Portugal para el Mundial 2026

Porteros

Diogo Costa

José Sá

Rui Silva

Ricardo Velho

Defensas

Diogo Dalot

Matheus Nunes

Nélson Semedo

João Cancelo

Nuno Mendes

Gonçalo Inácio

Renato Veiga

Rúben Dias

Tomás Araújo

Mediocampistas

Rúben Neves

Samuel Costa

João Neves

Vitinha

Bruno Fernandes

Bernardo Silva

Delanteros

João Félix

Trincão

Francisco Conceição

Pedro Neto

Rafael Leão

Gonçalo Guedes

Gonçalo Ramos

Cristiano Ronaldo

FUENTE: EFE