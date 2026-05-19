Mundial 2026: Cristiano Ronaldo y una histórica participación en su sexta Copa del Mundo

Cristiano Ronaldo lidera la lista de convocados de la Selección de Portugal anunciada este martes por el seleccionador Roberto Martínez para disputar la Copa Mundial 2026, torneo que marcará la sexta y última participación del delantero en una cita mundialista.
A sus 41 años, el capián portugués volverá a ser la principal referencia de su selección en el mayor torneo de selecciones.
Cristiano reconoció el pasado noviembre, durante una cumbre en Arabia Saudita, donde juega en el Al Nassr, que, a sus 41 años, el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá será el último en el que participe.
Convocatoria de Portugal para el Mundial 2026
Porteros
- Diogo Costa
- José Sá
- Rui Silva
- Ricardo Velho
Defensas
- Diogo Dalot
- Matheus Nunes
- Nélson Semedo
- João Cancelo
- Nuno Mendes
- Gonçalo Inácio
- Renato Veiga
- Rúben Dias
- Tomás Araújo
Mediocampistas
- Rúben Neves
- Samuel Costa
- João Neves
- Vitinha
- Bruno Fernandes
- Bernardo Silva
Delanteros
- João Félix
- Trincão
- Francisco Conceição
- Pedro Neto
- Rafael Leão
- Gonçalo Guedes
- Gonçalo Ramos
- Cristiano Ronaldo
FUENTE: EFE