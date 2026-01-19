Béisbol Juvenil 2026: Alineaciones de Herrera y Chiriquí

Las novenas de Herrera y Chiriquí se enfrentarán esta noche, en un choque en el Campeonato de Béisbol Juvenil 2026 que había sido anteriormente pospuesto.
Alineaciones en duelo de Béisbol Juvenil 2026
Herrera:
Jorge Cedeño JC
Julio Casas 1B
Jorge Pinilla SS
Omar Osorio DH
Miguel Gallardo C
Carlos Casas JI
Johan Vázquez JD
Adams Rodríguez 2B
Eduardo Canto 3B
Emanuel Herrera Lanzador
Chiriquí:
Joans Montenegro CF
Samir Caballero DH
Jayko Medina SS
Abdiel Hernández 1B
Henry Pinzón JD
Alexis Quintero C
Heliel Hernández JI
Joel Rodríguez 2B
Leinier Martínez 3B
Carlos González Lanzador