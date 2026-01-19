BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  19 de enero de 2026 - 18:14

Béisbol Juvenil 2026: Alineaciones de Herrera y Chiriquí

Conoce a continuación los protagonistas para el duelo de Béisbol Juvenil 2026 entre Herrera y Chiriquí.

Béisbol Juvenil 2026: Alineaciones de Herrera y Chiriquí

Béisbol Juvenil 2026: Alineaciones de Herrera y Chiriquí

FOTO: FEDEBEIS

Las novenas de Herrera y Chiriquí se enfrentarán esta noche, en un choque en el Campeonato de Béisbol Juvenil 2026 que había sido anteriormente pospuesto.

El Kenny Serracín será el escenario para un cara a cara entre dos provincias ganadores en la pelota nacional.

Alineaciones en duelo de Béisbol Juvenil 2026

Herrera:

Jorge Cedeño JC

Julio Casas 1B

Jorge Pinilla SS

Omar Osorio DH

Miguel Gallardo C

Carlos Casas JI

Johan Vázquez JD

Adams Rodríguez 2B

Eduardo Canto 3B

Emanuel Herrera Lanzador

Chiriquí:

Joans Montenegro CF

Samir Caballero DH

Jayko Medina SS

Abdiel Hernández 1B

Henry Pinzón JD

Alexis Quintero C

Heliel Hernández JI

Joel Rodríguez 2B

Leinier Martínez 3B

Carlos González Lanzador

En esta nota:
Seguir leyendo

El Béisbol Juvenil 2026 regresa al Estadio Nacional Rod Carew

Béisbol Juvenil 2026: José Murillo III y José Murillo IV, primer duelo padre-hijo

Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy lunes 19 de enero

Recomendadas

Últimas noticias