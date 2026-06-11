Selección de Panamá: César Samudio habla de la calidad de "Manotas" y "Kuty"

El tercer portero de la selección de Panamá César Samudio habló previo a entrenamiento, afinando los últimos detalles previo al estreno en la copa Mundial 2026 de la FIFA.

Samudio, de 32 años de edad destacó la competencia y calidad de sus compañeros arqueros, dejando claro que Luis Mejía se está recuperando.

Palabras de César Samudio

"No queremos que nadie esté mal físicamente, Luis tuvo ese percance en ese partido con su club, pero estamos a la espera de él, que va muy bien, ya está casi recuperado, se está recuperando, no le he preguntando yo porque le doy su privacidad", mencionó César Samudio.

"La competencia que tenemos es muy buena, todos sabemos el nivel que tiene Kuty, igual cuando viene Gunn, Roberts y ni decir Manotas, que yo lo veo como un líder y creo que Kuty también lo ve así, porque cuando está presente motiva y nos da una exigencia muy alta y tiene virtudes que todos le conocemos y queremos que esté co nosotros, porque significa mucho para nosotros, como compañeros y como arquero, es una gran persona", destacó.

"Es muy emotivo, muy bonito, algo muy buena, que jamás pené vivir", añadió.

"Tuvimos buenas sensaciones contra bosnia, sabemos de nuestro primer rival y estar preparados para dar ese primer golpe", finalizó el arquero de Marathón del Honduras.