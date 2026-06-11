Mundial 2026: ¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de México?

La selección de México derrotó este jueves por 2-0 a la de Sudáfrica con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez en un partido que dominó de principio a fin, en la inauguración del Mundial 2026.
Para el segundo encuentro tendrán que realizar modificaciones luego de sufrir la expulsión de César Montes.
¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de México en el Mundial 2026?
El próximo partido de los dirigidos por Javier Aguirre será el jueves 18 de junio ante Corea del Sur a las 8:00 P.M. que hace estreno ante República Checa.