Mundial 2026: ¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de México? FOTO / EFE

La selección de México derrotó este jueves por 2-0 a la de Sudáfrica con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez en un partido que dominó de principio a fin, en la inauguración del Mundial 2026 .

Quiñones, colombiano naturalizado, y Jiménez reflejaron la superioridad de los mexicanos, que jugaron gran parte del segundo tiempo con superioridad numérica por la expulsión de dos sudafricanos, aunque terminaron con un jugador menos por ver tarjeta roja en los minutos finales.

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Para el segundo encuentro tendrán que realizar modificaciones luego de sufrir la expulsión de César Montes.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de México en el Mundial 2026?

El próximo partido de los dirigidos por Javier Aguirre será el jueves 18 de junio ante Corea del Sur a las 8:00 P.M. que hace estreno ante República Checa.