Béisbol Juvenil 2026: Chiriquí dominó a los "Beep Beep"

La novena de Chiriquí atacó temprano a Colón para llevarse el triunfo 8-2 en la sexta fecha del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026 con un dominio desde la lomita de Jonathan Guerra que lanzó cinco entradas en blanco, donde permitió 2 hits, donde realizó 7 ponches.

La ofensiva del equipo de Ángel Chávez pegó 12 imparables, destacando a Daffir Núnez que se fue de 4-3 con 2 remolcadas. Alexis Quintero se fue de 3-2 con 2 impulsadas, Eladio Adames de 3-3 con 1 producida y Abdiel Hernández de 4-2 con 1 remolcada.

"Vaqueros" siguen invictos

Joshua Martínez ponchó a 10 rivales en 6 episodios donde apenas permitió 1 carrera en la victoria 7-1 de Panamá oeste sobre Veraguas. Milner Nieto se fue de 4-2, incluyendo HR con 2 remolcadas, Luis Atencio de 4-1 con 2 imparables, Luis Aranda, Jean Rodríguez y Juan Caballero remolcaron una carrera cada uno.

Ardió la "Leña Roja"

La novena de Coclé le dio vuelta al partido para vencer 5-2 a Herrera con un Christian González que lanzó 7.2 de 3 hits, 2 carreras y 7 ponches. Johanel Roa se fue de 4-1 con 2 remolcadas, Eliecer Mendoza de 4-2 con 1 impulsada, Ricardo Acosta de 4-2 con una remolcada y Aníbal Sánchez de 3-2 con 1 producida.

Potros dominan

Jonadab Montenegro y Víctor Tello se fueron de 1-1 con dos remolcadas cada uno en la victoria 9-3 de Panamá Este ante Bocas del Toro, luego de un ataque de siete carreras en la octava entrada. Ian Cepeda en labor de relevo cargó con la victoria luego de trabajar 2-2 con 1 hit y recetar 5 ponches.

"Guerra" de bates

Darién superó a Chiriquí Occidente 14-9 en un partido donde se conectaron 24 imparables en conjunto. Por los darienitas destacaron a la ofensiva óscar López que se fue de 4-2 con 4 remolcadas, Néstor Ramos de 3-2 con 3 impulsadas y Abduel Montenegro de 3-2 con 1 producida.

"Metrillos" ganan en casa ajena

Fabian Carrera en plan de relevo contuvo a los santeños luego de trabajar las últimas 5 entradas, permitió 3 carreras y 1 limpia y recetar 7 ponches. David Murillo se fue de 4-1 con 3 remolcadas, mientras que Edgardo Recuero, Pablo Arosemena, Andrés Valderrama, Joel Vergara y Diego Arancibia impulsaron una carrera cada uno.