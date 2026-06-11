José Caballero: "El fútbol va en la sangre, pero yo si era delantero"

"Encantada de poder presenciar una de sus prácticas y poder venir a conocerlos", expresó José Caballero , quien visitó la concentración de la Selección de Panamá que se prepara para su estreno en el Mundial 2026.

"Poder representar a nuestra bandera nos llena mucho de orgullo y es algo especial porque sabemos todos del sacrificio que hay que hacer para que nosotros como panameños estemos en un torneo tan importante como el Clásico Mundial y ahora la Copa del Mundo", añadió el jugador de los Yankees.

También habló sobre su pasado con el fútbol: "Claro que jugué, el fútbol va en la sangre, pero yo si era delantero, me gusta meter goles, a mi no me gusta atajar los goles, me gusta meterlo. El atleticismo que uno adquiere jugando diferentes deportes todo aporta para mi carrera de béisbol".

Mensaje a la Selección de Panamá

"Que disfruten cada minuto, cada día, cada entrenamiento, hay mucha gente que quisiera estar en los zapatos de ellos, que den el cien por ciento, que se unan, que sean todos como uno, que todas las personas que están dentro del equipo puedan aportar a la victoria o al torneo que puedan hacer, no importa si comienzan dentro o fuera del once inicial, todo el mundo es importante".

"Me gusta como juega mucho negrito, me identifico con él, me gustan los momentos grandes".