Mundial 2026: José Caballero presume a la Selección de Panamá en los Yankees

El pelotero panameño José Caballero , de los Yankees de Nueva York, afirmó este jueves, tras asistir al entrenamiento de la selección de Panamá en Canadá, que en el vestuario del equipo neoyorquino se habla de la clasificación de Panamá al Mundial 2026, algo de lo que presume entre sus compañeros.

"Claro que se habla, se habla de todo y entre eso del Mundial. Lastimosamente hay unos que fueron mejores que nosotros en el Clásico Mundial de Béisbol y ahora me toca sacar pecho de que nosotros estamos en los dos mundiales, ¿sabes? Y ellos no", manifestó entre risas Caballero, quien visitó este jueves a la selección panameña en el Centro de Entrenamiento de Nottawasaga en Ontario, Canadá, previo al inicio de la serie de Yanquis frente a los Azulejos.

"Sé que la eliminatoria no fue nada fácil y la verdad que se disfrutó cada partido, cada vez que salían a la cancha y dejaron en alto nuestros colores. Ahora voy a disfrutar y a compartir con ellos y tratar de conocerlos un poco", expresó el campocorto panameño, quien adelantó que cenaría con los integrantes de la selección.

Caballero es el segundo Grandes Ligas que visita al equipo panameño antes de su debut en el Mundial. El primero fue el receptor de los Cardenales de San Luis, Iván Herrera, previo al amistoso ante Bosnia y Herzegovina, que se jugó el pasado sábado en Misuri.

FUENTE: EFE