Béisbol Juvenil 2026: Herrera apalea a Panamá Este

Con un ataque de 14 imparables, Herrera superó a Panamá Este 14-2 en 8 entradas en la jornada 18 del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026 .

Miguel Gallardo destacó a la ofensiva al irse de 4-3 con 4 remolcadas y 2 anotadas, mientras que Jorge Pinilla se fue de se fue de 6-5 con 3 impulsadas y 4 anotadas. Johan Vázquez también aportó con 3 producidas.

El triunfo se lo acreditó Emanuel Herrera que lanzó 6 entradas en blanco, donde permitió 2 hits y recetó 8 ponches.

"Metrillos" dominan a los "Beep Beep"

En la quinta entrada Metro tomó ventaja gracias a un triple de Caleb Rivera que limpió las bases e irse arriba en el marcador 3-0.

En la sexta entrada los "metrillos" sumaron una más en los pies de Christian Andrion que aprovechó un mal tiro del tercera base a primera tras un toque para anotar desde la primera base.

En la séptima entrada Edgardo Recuero pegó una línea sólida hacia el izquierdo y luego Joel Vergara con imparable dentro del terreno para aumentar la ventaja a siete carreras.

En la parte baja del octavo episodio Colón apareció en el marcador gracias a un imparable remolcador de dos carreras de José Fonseca.

Kastulo Chen, el primero de tres lanzadores, tiró 6.1 donde permitió 5 hits y recetó 6 ponches para llevarse el triunfo.

"Vaqueros" sin piedad ante darienitas

Panamá Oeste dominó a Darién 19-5 en un ataque de 16 imparables. Edgar Samaniego lanzó 3.2 con 4 ponches para acreditarse la victoria. A la ofensiva Juan Caballero se fue de 4-3, incluyendo un HR, remolcó 2 anotaciones y anotó 4 carreras. Osvaldo Cuevas se fue de 5-4 con 3 impulsadas y 3 anotadas. Luis Atencio se fue de 5-2 con 3 remolcadas y 2 anotadas. Mientras que Mildner Nieto se fue de 5-3 con 2 producidas y Xavier Waldron produjo 2.

Occidente blanquea a "Tortugueros"

Darvin Santos tiró 5.2 de 2 hits con 7 ponches para acreditarse la victoria en el Bocas del Toro 0, Chiriquí Occidente 4. A la ofensiva destacaron James Salcedo, Jesús Arosemena, Espinoza y Haijan Hernández que remolcaron una carrera cada uno.