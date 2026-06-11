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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  11 de junio de 2026 - 12:48

Mundial 2026: XI confirmados para duelo inaugural entre México y Sudáfrica

Las selecciones de México y Sudáfrica ya tienen XI confirmados para el juego inaugural del Mundial 2026.

Mundial 2026: XI confirmados para duelo inaugural entre México y Sudáfrica

Mundial 2026: XI confirmados para duelo inaugural entre México y Sudáfrica

Foto: WorldCupMedia

México, uno de los países anfitriones, pondrá en marcha la Copa Mundial 2026 con el primer partido de un torneo histórico de 104 encuentros, enfrentándose a Sudáfrica en la jornada inaugural del Grupo A.

Curiosamente, este duelo revive el choque que abrió el Mundial de 2010, aunque con los papeles invertidos: en aquella ocasión, Sudáfrica era la anfitriona y el encuentro terminó con empate 1-1.

El combinado mexicano llega con una destacada racha de siete Mundiales consecutivos sin perder en su estreno, una secuencia que se mantiene desde su caída ante Noruega en 1994. Ahora buscará extender ese registro jugando en casa. Sudáfrica, por su parte, aún persigue su primera victoria en un debut mundialista, tras caer frente a Francia en 1998 e igualar con Paraguay en 2002 y con México en 2010.

Alineaciones de México y Sudáfrica - Mundial 2026

México: Raúl Rangel; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Israel Reyes; Brian Gutiérrez, Erik Lira, Álvaro Fidalgo; Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez.

Sudáfrica: Ronwen Williams; Mbekezeli Mbokazi, Nkosinathi, Khuliso MUDAU, Ime OKON, Aubrey MODIBA, Teboho MOKOENA, Sphephelo SITHOLE, Jayden ADAMS, Lyle FOSTER y Iqraam RAYNERS.

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