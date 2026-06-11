Mundial 2026: XI confirmados para duelo inaugural entre México y Sudáfrica Foto: WorldCupMedia

México, uno de los países anfitriones, pondrá en marcha la Copa Mundial 2026 con el primer partido de un torneo histórico de 104 encuentros, enfrentándose a Sudáfrica en la jornada inaugural del Grupo A.

Curiosamente, este duelo revive el choque que abrió el Mundial de 2010, aunque con los papeles invertidos: en aquella ocasión, Sudáfrica era la anfitriona y el encuentro terminó con empate 1-1.

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