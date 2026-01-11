Béisbol Juvenil 2026: Resultados del sábado 10 de enero en ronda regular

La novena de Panamá Oeste continúa líder en solitario e invictos luego de ganarle 11-1 a Los Santos en la jornada 7 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 Copa Caja de Ahorros, desde el estadio Mariano Rivera este 10 de enero.

Chiriquí Occidente le ganó 1-0 a Colón en el estadio Justino "Gato Brujo" Salinas en La Chorrera para continuar cerca de los vaqueros con marca 5-2.

Un duelo emocionante que se fue a episodios extras dejó como resultado la segunda victoria de Herrera en el torneo, luego de ganarle 5-4 a Panamá Metro en el estadio Claudio Nieto en Monagrillo.

La Leñita Roja de Coclé demostró una vez más porque es el Bicampeón del torneo y venció 10-2 a Veraguas en el estadio Omar Torrijos.

Resultados del Béisbol Juvenil 2026 día 7