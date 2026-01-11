BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  11 de enero de 2026 - 01:00

Béisbol Juvenil 2026: Resultados del sábado 10 de enero en ronda regular

Revisa los resultados de la jornada 7 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 de este sábado 10 de enero.

Béisbol Juvenil 2026: Resultados del sábado 10 de enero en ronda regular

Béisbol Juvenil 2026: Resultados del sábado 10 de enero en ronda regular

FEDEBEIS

La novena de Panamá Oeste continúa líder en solitario e invictos luego de ganarle 11-1 a Los Santos en la jornada 7 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 Copa Caja de Ahorros, desde el estadio Mariano Rivera este 10 de enero.

Chiriquí Occidente le ganó 1-0 a Colón en el estadio Justino "Gato Brujo" Salinas en La Chorrera para continuar cerca de los vaqueros con marca 5-2.

Un duelo emocionante que se fue a episodios extras dejó como resultado la segunda victoria de Herrera en el torneo, luego de ganarle 5-4 a Panamá Metro en el estadio Claudio Nieto en Monagrillo.

La Leñita Roja de Coclé demostró una vez más porque es el Bicampeón del torneo y venció 10-2 a Veraguas en el estadio Omar Torrijos.

Resultados del Béisbol Juvenil 2026 día 7

  • Los Santos 1-11 Panamá Oeste
  • Panamá Metro 4-5 Herrera
  • Chiriquí Occidente 1-0 Colón
  • Coclé 10-2 Veraguas
  • Chiriquí 4-5 Panamá Este
  • Bocas del Toro 2-12 Darién
En esta nota:
Seguir leyendo

Alineación de Panamá Metro vs Herrera en la jornada 7 del Béisbol Juvenil 2026

Béisbol Juvenil 2026: Izquierdo Joshua Martínez supera la barrera de los 100 ponches

Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras la fecha 6

Recomendadas

Últimas noticias