Béisbol Juvenil 2026: Resultados del sábado 10 de enero en ronda regular

La novena de Panamá Oeste continúa líder en solitario e invictos luego de ganarle 11-1 a Los Santos en la jornada 7 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 Copa Caja de Ahorros, desde el estadio Mariano Rivera este 10 de enero.
Un duelo emocionante que se fue a episodios extras dejó como resultado la segunda victoria de Herrera en el torneo, luego de ganarle 5-4 a Panamá Metro en el estadio Claudio Nieto en Monagrillo.
La Leñita Roja de Coclé demostró una vez más porque es el Bicampeón del torneo y venció 10-2 a Veraguas en el estadio Omar Torrijos.
Resultados del Béisbol Juvenil 2026 día 7
- Los Santos 1-11 Panamá Oeste
- Panamá Metro 4-5 Herrera
- Chiriquí Occidente 1-0 Colón
- Coclé 10-2 Veraguas
- Chiriquí 4-5 Panamá Este
- Bocas del Toro 2-12 Darién