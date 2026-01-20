BEISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  20 de enero de 2026 - 10:11

Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras el partido Herrera-Chiriquí

Repasa cómo marcha la tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026, después del partido Herrera vs Chiriquí que había sido pospuesto.

Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras el partido Herrera-Chiriquí
Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras el partido Herrera-ChiriquíFoto: FEDEBEIS

Las acciones del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros siguen en marcha, tras disputarse el partido pendiente entre Herrera y Chiriquí.

En las acciones del lunes 19 de enero, la novena de Herrera venció 8-4 a Chiriquí en el Estadio kenny Serracín.

Tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026

Equipo / Jugados / Ganados / Perdidos

  1. Panamá Oeste* /13/ 12 / 1
  2. Coclé 14/ 11/ 3
  3. Panamá Este* 13 /8/ 5
  4. Chiriquí 14/ 8 / 6
  5. Los Santos 14 /7 / 7
  6. Chiriquí Occidente 14 / 7 / 7
  7. Panamá Metro 14 / 7 / 7
  8. Herrera* 13 / 6 / 7
  9. Bocas del Toro* 13/ 5 / 8
  10. Darién 14 / 5 / 9
  11. Colón / 14 / 3 / 11
  12. Veraguas 14 /3/ 11

*Juegos Pendientes

En esta nota:
Seguir leyendo

Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy martes 20 de enero

Béisbol Juvenil 2026: Herrera superó a Chiriquí en duelo que había sido pospuesto

Béisbol Juvenil 2026: Alineaciones de Herrera y Chiriquí

Recomendadas

Últimas noticias