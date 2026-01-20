Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras el partido Herrera-Chiriquí

Las acciones del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros siguen en marcha, tras disputarse el partido pendiente entre Herrera y Chiriquí.
Tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026
Equipo / Jugados / Ganados / Perdidos
- Panamá Oeste* /13/ 12 / 1
- Coclé 14/ 11/ 3
- Panamá Este* 13 /8/ 5
- Chiriquí 14/ 8 / 6
- Los Santos 14 /7 / 7
- Chiriquí Occidente 14 / 7 / 7
- Panamá Metro 14 / 7 / 7
- Herrera* 13 / 6 / 7
- Bocas del Toro* 13/ 5 / 8
- Darién 14 / 5 / 9
- Colón / 14 / 3 / 11
- Veraguas 14 /3/ 11
*Juegos Pendientes