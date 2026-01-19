Béisbol Juvenil Beisbol juvenil Panamá -  19 de enero de 2026 - 06:29

Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras la fecha 14

Repasa cómo marcha la tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026, después de culminar la fecha 14 de la Copa Caja de Ahorros.

Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras la fecha 14

Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras la fecha 14

Foto: Fedebeis

Las acciones del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros siguen en marcha, tras disputarse la jornada 14 en la primera fase del torneo.

En las acciones del domingo 18 de enero, la novena de Chiriquí Occidente venció 7-0 a Panamá Metro en el Glorias Deportivas Baruenses.

En otros choques interesantes, Herrera superó 10-0 a Darién, Chiriquí 5-2 a Panamá Este, Veraguas 8-0 a Colón y Coclé 7-0 a Los Santos.

El duelo entre Panamá Oeste y Bocas del Toro fue pospuesto por la lluvia que afectó el terreno de juego en el Estadio Calvin Byron.

Tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026

Equipo / Jugados / Ganados / Perdidos

  1. Panamá Oeste* /13/ 12 / 1
  2. Coclé 14/ 11/ 3
  3. Chiriquí* 13/ 8 / 5
  4. Panamá Este* 13 /8/ 5
  5. Los Santos 14 /7 / 7
  6. Panamá Metro 14 / 7 / 7
  7. Chiriquí Occidente 14 / 7 / 7
  8. Herrera** 12 / 5 / 7
  9. Bocas del Toro 13/ 5 / 8
  10. Darién 14 / 5 / 9
  11. Colón / 14 / 3 / 11
  12. Veraguas 14 /3/ 11

*Juegos Pendientes

En esta nota:
Seguir leyendo

Béisbol Juvenil 2026: Resultados del domingo 18 de enero

Béisbol Juvenil 2026: Chiriquí consigue gran triunfo ante Panamá Este

Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy domingo 18 de enero

Recomendadas

Últimas noticias