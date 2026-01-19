Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras la fecha 14

Las acciones del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros siguen en marcha, tras disputarse la jornada 14 en la primera fase del torneo.
En otros choques interesantes, Herrera superó 10-0 a Darién, Chiriquí 5-2 a Panamá Este, Veraguas 8-0 a Colón y Coclé 7-0 a Los Santos.
El duelo entre Panamá Oeste y Bocas del Toro fue pospuesto por la lluvia que afectó el terreno de juego en el Estadio Calvin Byron.
Tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026
Equipo / Jugados / Ganados / Perdidos
- Panamá Oeste* /13/ 12 / 1
- Coclé 14/ 11/ 3
- Chiriquí* 13/ 8 / 5
- Panamá Este* 13 /8/ 5
- Los Santos 14 /7 / 7
- Panamá Metro 14 / 7 / 7
- Chiriquí Occidente 14 / 7 / 7
- Herrera** 12 / 5 / 7
- Bocas del Toro 13/ 5 / 8
- Darién 14 / 5 / 9
- Colón / 14 / 3 / 11
- Veraguas 14 /3/ 11
*Juegos Pendientes