Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras la fecha 14

Las acciones del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 202 6 , Copa Caja de Ahorros siguen en marcha, tras disputarse la jornada 14 en la primera fase del torneo.

En las acciones del domingo 18 de enero, la novena de Chiriquí Occidente venció 7-0 a Panamá Metro en el Glorias Deportivas Baruenses.

En otros choques interesantes, Herrera superó 10-0 a Darién, Chiriquí 5-2 a Panamá Este, Veraguas 8-0 a Colón y Coclé 7-0 a Los Santos.

El duelo entre Panamá Oeste y Bocas del Toro fue pospuesto por la lluvia que afectó el terreno de juego en el Estadio Calvin Byron.

Tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026

Equipo / Jugados / Ganados / Perdidos

Panamá Oeste* /13/ 12 / 1 Coclé 14/ 11/ 3 Chiriquí* 13/ 8 / 5 Panamá Este* 13 /8/ 5 Los Santos 14 /7 / 7 Panamá Metro 14 / 7 / 7 Chiriquí Occidente 14 / 7 / 7 Herrera** 12 / 5 / 7 Bocas del Toro 13/ 5 / 8 Darién 14 / 5 / 9 Colón / 14 / 3 / 11 Veraguas 14 /3/ 11

*Juegos Pendientes