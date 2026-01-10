Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras la fecha 6

Las acciones del 57 Campeonato Nacional deBéisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros siguen en marcha, tras disputarse el sexto día de acción en la primera fase del torneo.
En otros choques interesantes, Panamá Metro superó 8-4 a Los Santos, Coclé 5-2 a Herrera, Chiriquí 8-2 a Colón y Darién 14-9 a Chiriquí Occidente.
Tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026
Equipo / Jugados / Ganados / Perdidos
- Panamá Oeste /6 / 6/ 0
- Chiriquí /5 /4 / 1
- Chiriquí Occidente /6/ 4 / 2
- Coclé /6/ 4 / 2
- Panamá Este 6 /4/ 2
- Bocas del Toro /6 /3 / 3
- Panamá Metro 6 / 3/ 3
- Darién 6 /2/ 4
- Los Santos 6 /2 / 4
- Herrera 5 / 1 / 4
- Colón / 6 / 1 / 5
- Veraguas 6 / 1 / 5
* Herrera y Chiriquí tienen un juego pendiente