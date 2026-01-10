Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras la fecha 6 FOTO: FEDEBEIS

Las acciones del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 202 6 , Copa Caja de Ahorros siguen en marcha, tras disputarse el sexto día de acción en la primera fase del torneo.

En las acciones del viernes 9 de enero, la novena de Panamá Oeste derrotó 7–1 Veraguas en el Estadio Omar Torrijos para mantenerse como único invicto en el torneo.

En otros choques interesantes, Panamá Metro superó 8-4 a Los Santos, Coclé 5-2 a Herrera, Chiriquí 8-2 a Colón y Darién 14-9 a Chiriquí Occidente.

Tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026

Equipo / Jugados / Ganados / Perdidos

Panamá Oeste /6 / 6/ 0 Chiriquí /5 /4 / 1 Chiriquí Occidente /6/ 4 / 2 Coclé /6/ 4 / 2 Panamá Este 6 /4/ 2 Bocas del Toro /6 /3 / 3 Panamá Metro 6 / 3/ 3 Darién 6 /2/ 4 Los Santos 6 /2 / 4 Herrera 5 / 1 / 4 Colón / 6 / 1 / 5 Veraguas 6 / 1 / 5

* Herrera y Chiriquí tienen un juego pendiente