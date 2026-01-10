BEISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  10 de enero de 2026 - 06:40

Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras la fecha 6

Repasa cómo marcha la tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026, después de culminar el sexto día de acción en la Copa Caja de Ahorros.

Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras la fecha 6FOTO: FEDEBEIS

Las acciones del 57 Campeonato Nacional deBéisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros siguen en marcha, tras disputarse el sexto día de acción en la primera fase del torneo.

En las acciones del viernes 9 de enero, la novena de Panamá Oeste derrotó 7–1 Veraguas en el Estadio Omar Torrijos para mantenerse como único invicto en el torneo.

En otros choques interesantes, Panamá Metro superó 8-4 a Los Santos, Coclé 5-2 a Herrera, Chiriquí 8-2 a Colón y Darién 14-9 a Chiriquí Occidente.

Tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026

Equipo / Jugados / Ganados / Perdidos

  1. Panamá Oeste /6 / 6/ 0
  2. Chiriquí /5 /4 / 1
  3. Chiriquí Occidente /6/ 4 / 2
  4. Coclé /6/ 4 / 2
  5. Panamá Este 6 /4/ 2
  6. Bocas del Toro /6 /3 / 3
  7. Panamá Metro 6 / 3/ 3
  8. Darién 6 /2/ 4
  9. Los Santos 6 /2 / 4
  10. Herrera 5 / 1 / 4
  11. Colón / 6 / 1 / 5
  12. Veraguas 6 / 1 / 5

* Herrera y Chiriquí tienen un juego pendiente

