Béisbol Juvenil Beisbol juvenil Panamá -  19 de enero de 2026 - 17:59

El Béisbol Juvenil 2026 regresa al Estadio Nacional Rod Carew

Las acciones del Béisbol Juvenil 2026 regresan al Estadio Nacional Rod Carew, con el choque entre Los Santos y Panamá Metro.

FOTO: FEDEBEIS

El grito de “Play Ball” está listo para retumbar en las columnas más robustas del Estadio Rod Carew, cuando este martes, desde las 7:00 p.m. se midan en el campo de batallas los equipos de Los Santos y Metro, válido por la Ronda Regular del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros en honor a las leyendas Darío Agrazal, Benjamín Salamín y David Rivas.

Tras unas reparaciones en la zona de tribunas (alerones para sombra), el presidente del Patronato del Estadio Rod Carew, Edwin Cabrera confirmó en la cuenta Instagram del Estadio, que el estadio abre sus puertas a la temporada 2026 oficialmente.

“Regresa el béisbol al estadio Rod Carew tras una intensa labor del Patronato Nacional del Estadio”, dijo Cabrera.

Partidos a jugarse en el Rod Carew - Béisbol Juvenil 2026

Para el miércoles 21 Metro recibe a Herrera, el sábado 24 ante Colón, el lunes 26 recibe a Oeste y cierra el 27 de enero ante Coclé, todos los partidos desde las 7:00 p.m

FUENTE: FEDEBEIS

