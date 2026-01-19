El Béisbol Juvenil 2026 regresa al Estadio Nacional Rod Carew FOTO: FEDEBEIS

El grito de “Play Ball” está listo para retumbar en las columnas más robustas del Estadio Rod Carew, cuando este martes, desde las 7:00 p.m. se midan en el campo de batallas los equipos de Los Santos y Metro, válido por la Ronda Regular del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros en honor a las leyendas Darío Agrazal, Benjamín Salamín y David Rivas.

Tras unas reparaciones en la zona de tribunas (alerones para sombra), el presidente del Patronato del Estadio Rod Carew, Edwin Cabrera confirmó en la cuenta Instagram del Estadio, que el estadio abre sus puertas a la temporada 2026 oficialmente.

