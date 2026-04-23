Béisbol Mayor 2026 Beisbol mayor Panamá -  23 de abril de 2026 - 12:40

Béisbol Mayor 2026: Juan Diego Alonso se quedó con el MVP

El jardinero herrerano Juan Diego Alonso fue elegido MVP del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

Béisbol Mayor 2026: Juan Diego Alonso se quedó con el MVP
Béisbol Mayor 2026: Juan Diego Alonso se quedó con el MVPFOTO: FEDEBEIS

El herrerano Juan Diego Alonso Collado ha sido seleccionado como el Jugador Más Valioso del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, Copa Cerveza Atlas, en honor al "Line Up de Estrellas", así se desprende de un informe con los detalles de las votaciones.

El reglamento estipula que están habilitados para votar en esta categoría los miembros de la prensa deportiva que se acrediten para el torneo, la afición a través de nuestro portal internet y la Junta Directiva de la Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS).

El porcentaje de los votos para MVP en el Béisbol Mayor 2026

En ese orden, el pelotero de Herrera fue favorecido con el voto ponderado donde recibió el 62.77 % de los votos compilados, guardando una gran ventaja sobre el jugador que ocupó la segunda posición, Arod McKenzie de Oeste con el 11.40% de los votos y en el tercer lugar llegó Navid Sánchez de Veraguas con un 6.89 % de los votos emitidos.

FUENTE: FEDEBEIS

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