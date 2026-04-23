Béisbol Mayor 2026: Juan Diego Alonso se quedó con el MVP FOTO: FEDEBEIS

El herrerano Juan Diego Alonso Collado ha sido seleccionado como el Jugador Más Valioso del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, Copa Cerveza Atlas, en honor al "Line Up de Estrellas", así se desprende de un informe con los detalles de las votaciones.

El reglamento estipula que están habilitados para votar en esta categoría los miembros de la prensa deportiva que se acrediten para el torneo, la afición a través de nuestro portal internet y la Junta Directiva de la Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS).

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse