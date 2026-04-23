Béisbol Mayor 2026: Juan Diego Alonso se quedó con el MVP

El herrerano Juan Diego Alonso Collado ha sido seleccionado como el Jugador Más Valioso del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, Copa Cerveza Atlas, en honor al "Line Up de Estrellas", así se desprende de un informe con los detalles de las votaciones.
El porcentaje de los votos para MVP en el Béisbol Mayor 2026
En ese orden, el pelotero de Herrera fue favorecido con el voto ponderado donde recibió el 62.77 % de los votos compilados, guardando una gran ventaja sobre el jugador que ocupó la segunda posición, Arod McKenzie de Oeste con el 11.40% de los votos y en el tercer lugar llegó Navid Sánchez de Veraguas con un 6.89 % de los votos emitidos.
FUENTE: FEDEBEIS