Gilberto Méndez quiere despedirse siendo campeón con Metro

Méndez había jugado en el 2020 su última campaña, pero por las restricciones de la pandemia del coronavirus su retiro lo hizo en un estadio frío y sin público. "Mi familia fue la que me pidió que no lo hiciera y que me retirará como yo quería. Ellos renovaron mis deseos de jugar".

El derecho capitalino comentó que fue un poco triste la temporada anterior por la falta de fanáticos en los estadios y por el modo burbuja del certamen.

"Este año si me retiro; con público o sin público me retiro del béisbol nacional. Me siento bien, debo dar gracias a Dios porque he sido una persona bastante sana y me siento bien. Hay figuras jóvenes en el equipo y trato de competir contra ellos dando mi 100 por ciento y eso es lo que me mantiene activo", señaló Méndez al Tour Béisbol Mayor de RPC.

SU ROL Y HOMENAJE

José Murillo III, director de Panamá Metro, explicó que Méndez tendrá un rol de relevista largo. "Este es un torneo corto y necesito un hombre de experiencia en el sexto y séptimo episodio para aguantar esa presión", comentó.

El timonel capitalino señaló que están contemplando hacerle un reconocimiento como se lo merece aprovechando que el torneo contará con público y con un mejor ambiente en las gradas.

ALGUNOS LOGROS

Méndez posee el récord de más victorias en los torneos nacionales con 120. Ha jugado con las novenas de Panamá Metro, Los Santos y Coclé. Participó en un Clasico Mundial de Béisbol pese a nunca haber estado ligado a una organización de las Grandes Ligas.