Copa Mundial de Béisbol U23: Panamá ya tiene calendario confirmado

Panamá abre su participación en la Copa Mundial de Béisbol U23 de Managua, Nicaragua el 6 de noviembre ante Puerto Rico en partido programado para jugarse desde las 2:00 p.m. en el estadio Soberanía de la capital pinolera, así se informó a través de una nota de la WBSC (World Baseball & Softball Confederation - Siglas en Inglés).

Panamá jugará en el Grupo A del Campeonato Mundial que tiene como sede el estadio principal de Nicaragua, ubicado en la ciudad de Managua y enfrentará a equipos como Taiwán, República Checa, Taiwán, Nicaragua, Australia y Puerto Rico.

El 7 de noviembre se mide a República Checa desde las 10:30 a.m., el 8 de noviembre ante Taiwán desde las 2:30 p.m., luego el 9 de noviembre ante Nicaragua desde las 6:30 p.m. y cierra ante Australia a las 6:00 p.m. en la tarde del 10 de noviembre.

La Súper Ronda se jugará desde el 12 de noviembre.

Calendario de Panamá en la Copa Mundial de Béisbol U23

Panamá vs Puerto Rico - 6 de noviembre (2:00 pm)

República Checa vs Panamá - 7 de noviembre (10:30 am)

Panamá vs Taiwán - 8 de noviembre (2:30 pm)

Panamá vs Nicaragua - 9 de noviembre (6:30 pm)

Australia vs Panamá - 10 de noviembre (6:00 pm)

FUENTE: FEDEBEIS