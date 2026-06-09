Premundial de Béisbol U12: WBSC Américas confirma sede del torneo

La República Dominicana será anfitrión del Premundial de Béisbol U12 , se confirma semanas después de también, haberse confirmado como sede del Panamericano Sub18.

El torneo está pautado para llevarse adelante del 20 al 27 de noviembre en República Dominicana, tentativamente Santo Domingo será la ciudad sede del evento.

“Gracias a Dios, gracias a la Confederación Panamericana de Béisbol que nos ha dado la oportunidad de celebrar en el país este torneo que será icono para nosotros en la República Dominicana en esta categoría”, dijo Juan Núñez, presidente de la Fedom.

Panamá entre los países participantes del Premundial de Béisbol U12

República Dominicana recibirá a Argentina, Brasil, Cuba, Curazao, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Estados Unidos y Venezuela, son los doce países preinscritos, para buscar cuatro cupos a la Copa del Mundo.

La categoría U12 es una de las más atractivas dentro del calendario de la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol, por lo que contar con un Panamericano con los mejores países de América es clave para el nivel del torneo en el Mundial.

La edición pasada se realizó en Panamá, siendo Estados Unidos la selección que en definitiva se llevaría el trofeo ante la República Dominicana, que será anfitrión de esta edición.

FUENTE: WBSC AMÉRICAS