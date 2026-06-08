BEISBOL Béisbol -  8 de junio de 2026 - 16:23

Premundial de Béisbol U12: Elpidio Pinto liderará a la novena de Panamá

Elpidio Pinto será encargado de liderar a la Selección Nacional de Panamá en el Campeonato Premundial de Béisbol U12.

Premundial de Béisbol U12: Elpidio Pinto liderará a la novena de Panamá

Premundial de Béisbol U12: Elpidio Pinto liderará a la novena de Panamá

Foto: Fedebeis

Elpidio Pinto regresa a la cabeza de la Selección Nacional U12, tras ser seleccionado por la Junta Directiva de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) de cara al Premundial de Béisbol U12, que clasifica a 4 equipos a la cita mundialista de Tainán, Taiwán, 2027.

Elpidio Pinto con experiencia en selecciones nacionales

Pinto estuvo por última vez al frente de la Selección Nacional U12 en el año 2023 cuando Panamá termina 8tavo en el Campeonato Mundial U12 jugado en la ciudad de Tainán, en Taiwán.

Para el premundial 2026 Pinto tendrá como coach asistente a Samuel Rodríguez de Herrera, Francisco Baso (coach de lanzadores), Jorge Hernández (Asistente) y Alexis Fossaty (Trainner).

FUENTE: FEDEBEIS

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