Inauguran el estadio Mariano Rivera en La Chorrera

ESTADIO MARIANO RIVERA FUE INAUGURADO POR PRESIDENTE CORTIZO

"Siempre tuve el apoyo de mis padres, me apoyaron, empujaron y dieron lo pco que tenían. Dios me llevó de la mano, me sacó de Puerto Caimito y dio la dirección como un niño, me formó, me capacitó y llevó a lugares donde no conocía el idioma", destacó el ex lanzador de los Yankees de Nueva York en Grandes Ligas.

Mariano Rivera resaltó que el estadio de béisbol es para beneficio de la juventud y que el mensaje que envía es de empoderamiento para el futuro.