Universidad Católica cae en Supercopa ante Independiente del Valle

El Independiente del Valle goleó por 0-3 a Universidad Católica este miércoles y conquistó la Supercopa de Ecuador, en un duelo entre el campeón de la Liga Pro y el de la Copa Ecuador 2025, respectivamente.

Junior Sornoza, a los 24 minutos; el argentino Mateo Carabajal, a los 30, y Ronald Briones, en el tiempo de reposición, marcaron los goles con los que el cuadro del Valle obtuvo su segundo título tras el logrado en 2023.

Sornoza abrió el marcador al aprovechar un rebote en el travesaño después de un remate del paraguayo Carlos González, en el primer ataque a fondo del Independiente.

Carabajal amplió la ventaja con un golpe de cabeza luego de un tiro de esquina ejecutado por Sornoza, mientras que Briones selló la goleada en el primer minuto de descuento, aunque poco después fue expulsado.

Durante el segundo tiempo, Universidad Católica tuvo mayor posesión del balón, pero el Independiente del Valle, que también lidera la Liga Pro en esta temporada, controló el partido con solidez para quedarse con el triunfo y el título.

Acción panameña con la Universidad Católica

El delantero José Fajardo vio acción como titular hasta el minuto 65' del partido y por otro lado, Everardo ose y Azarias Londoño sumaron minutos entrando de cambio.

FUENTE: EFE