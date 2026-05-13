Felipe Baloy revela convocados de Panamá Sub-17 para Torneo Canteras de América 2026

Felipe Baloy, entrenador de la Selección de Panamá Sub-17, ya tiene su lista de jugadores convocados para la gira en Rosario, Argentina, en la continuación de su preparación rumbo a la próxima Copa Mundial de la FIFA Sub-17 Catar 2026.
Los dirigidos por el entrenador Felipe Baloy quedaron ubicados en el grupo C junto a la selección Sub-17 de Paraguay y los clubes Alianza Lima, de Perú, y Peñarol, de Uruguay.
El grupo estará realizando hoy su último entrenamiento en suelo patrio en horas de la tarde en las instalaciones del Mañanitas Country Club.
Será la segunda ocasión para Panamá Sub-17 diciendo presente en el Torneo Internacional Canteras de América, luego de terminar con el subcampeonato en la edición del 2023.
El calendario tiene a Panamá debutando el domingo 17 de mayo frente al club Alianza Lima, luego jugará el lunes 18 frente al club Peñarol y cierra la fase de grupo el martes 19 ante Paraguay,
Los mejores de cada grupo y el mejor segundo avanzan a semifinales.
La gran final por la Copa de Oro se jugará el 22 de mayo.
LISTA DE CONVOCADOS - PANAMÁ SUB-17
PORTEROS
- Adamir Aparicio CD Plaza Amador
- Luis López Academia Costa del Este
DEFENSAS
- Arian Reyes Indy Pro Eleven Academy (USA)
- Alberto Adams CD Plaza Amador
- Gian Carlos Alemán CD Plaza Amador
- Renso Reyes CA Independiente
- Neir Marrugo CA Independiente
- Stephen Domínguez Sporting SM
- Ian Carlos Centella Panamá City FC
- Gabriel Quiroz Tauro FC
VOLANTES
- Lucas Norte CD Plaza Amador
- Lucio Ceballos Sporting SM
- Ali Farhat Academia Costa del Este
- Joseph Choy Academia Costa del Este
- Alexander Tull Club Atlético Independiente
- Moisés Cabezas Tauro FC
- Joel Sánchez Tauro FC
- Joseph López San Francisco FC
- Oliver Pinzón CD Universitario
- Cristian Morán Umecit FC
DELANTEROS
- Jorshua Gómez San Francisco FC
- Thiago Chalmers CD Plaza Amador
- Joshua Payton Southern Soccer Academy (USA)
DT Felipe Baloy
FUENTE: FPF