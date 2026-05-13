Felipe Baloy revela convocados de Panamá Sub-17 para Torneo Canteras de América 2026

Felipe Baloy , entrenador de la Selección de Panamá Sub-17 , ya tiene su lista de jugadores convocados para la gira en Rosario, Argentina, en la continuación de su preparación rumbo a la próxima Copa Mundial de la FIFA Sub-17 Catar 2026.

Baloy convocó a un total de 23 jugadores que estarán viajando mañana, jueves 14 de mayo a territorio argentino para disputar la quinta edición del Torneo Canteras de América en el Complejo Polideportivo Jorge B Griffa, instalaciones del club Newell’s Old Boys.

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Aqui los convocados por el DT @pinbaloy23 de la selección masculina #PanamáSub17 para el Torneo Internacional Canteras de América en Rosario, Argentina .



Los detalles https://t.co/mYJkCKPYnm pic.twitter.com/p6g6PBA32F — FEPAFUT (@fepafut) May 13, 2026

Los dirigidos por el entrenador Felipe Baloy quedaron ubicados en el grupo C junto a la selección Sub-17 de Paraguay y los clubes Alianza Lima, de Perú, y Peñarol, de Uruguay.

El grupo estará realizando hoy su último entrenamiento en suelo patrio en horas de la tarde en las instalaciones del Mañanitas Country Club.

Será la segunda ocasión para Panamá Sub-17 diciendo presente en el Torneo Internacional Canteras de América, luego de terminar con el subcampeonato en la edición del 2023.

El calendario tiene a Panamá debutando el domingo 17 de mayo frente al club Alianza Lima, luego jugará el lunes 18 frente al club Peñarol y cierra la fase de grupo el martes 19 ante Paraguay,

Los mejores de cada grupo y el mejor segundo avanzan a semifinales.

La gran final por la Copa de Oro se jugará el 22 de mayo.

LISTA DE CONVOCADOS - PANAMÁ SUB-17

PORTEROS

Adamir Aparicio CD Plaza Amador

Luis López Academia Costa del Este

DEFENSAS

Arian Reyes Indy Pro Eleven Academy (USA)

Alberto Adams CD Plaza Amador

Gian Carlos Alemán CD Plaza Amador

Renso Reyes CA Independiente

Neir Marrugo CA Independiente

Stephen Domínguez Sporting SM

Ian Carlos Centella Panamá City FC

Gabriel Quiroz Tauro FC

VOLANTES

Lucas Norte CD Plaza Amador

Lucio Ceballos Sporting SM

Ali Farhat Academia Costa del Este

Joseph Choy Academia Costa del Este

Alexander Tull Club Atlético Independiente

Moisés Cabezas Tauro FC

Joel Sánchez Tauro FC

Joseph López San Francisco FC

Oliver Pinzón CD Universitario

Cristian Morán Umecit FC

DELANTEROS

Jorshua Gómez San Francisco FC

Thiago Chalmers CD Plaza Amador

Joshua Payton Southern Soccer Academy (USA)

DT Felipe Baloy

FUENTE: FPF