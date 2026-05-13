TORNEO CANTERAS DE AMÉRICA Marea Roja -  13 de mayo de 2026 - 11:52

Felipe Baloy revela convocados de Panamá Sub-17 para Torneo Canteras de América 2026

Felipe Baloy, entrenador de la Selección de Panamá Sub-17, ya tiene sus convocados para el Torneo Canteras de América 2026.

Felipe Baloy revela convocados de Panamá Sub-17 para Torneo Canteras de América 2026

Felipe Baloy revela convocados de Panamá Sub-17 para Torneo Canteras de América 2026

FOTO / FPF

Felipe Baloy, entrenador de la Selección de Panamá Sub-17, ya tiene su lista de jugadores convocados para la gira en Rosario, Argentina, en la continuación de su preparación rumbo a la próxima Copa Mundial de la FIFA Sub-17 Catar 2026.

Baloy convocó a un total de 23 jugadores que estarán viajando mañana, jueves 14 de mayo a territorio argentino para disputar la quinta edición del Torneo Canteras de América en el Complejo Polideportivo Jorge B Griffa, instalaciones del club Newell’s Old Boys.

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Los dirigidos por el entrenador Felipe Baloy quedaron ubicados en el grupo C junto a la selección Sub-17 de Paraguay y los clubes Alianza Lima, de Perú, y Peñarol, de Uruguay.

El grupo estará realizando hoy su último entrenamiento en suelo patrio en horas de la tarde en las instalaciones del Mañanitas Country Club.

Será la segunda ocasión para Panamá Sub-17 diciendo presente en el Torneo Internacional Canteras de América, luego de terminar con el subcampeonato en la edición del 2023.

El calendario tiene a Panamá debutando el domingo 17 de mayo frente al club Alianza Lima, luego jugará el lunes 18 frente al club Peñarol y cierra la fase de grupo el martes 19 ante Paraguay,

Los mejores de cada grupo y el mejor segundo avanzan a semifinales.

La gran final por la Copa de Oro se jugará el 22 de mayo.

LISTA DE CONVOCADOS - PANAMÁ SUB-17

PORTEROS

  • Adamir Aparicio CD Plaza Amador
  • Luis López Academia Costa del Este

DEFENSAS

  • Arian Reyes Indy Pro Eleven Academy (USA)
  • Alberto Adams CD Plaza Amador
  • Gian Carlos Alemán CD Plaza Amador
  • Renso Reyes CA Independiente
  • Neir Marrugo CA Independiente
  • Stephen Domínguez Sporting SM
  • Ian Carlos Centella Panamá City FC
  • Gabriel Quiroz Tauro FC

VOLANTES

  • Lucas Norte CD Plaza Amador
  • Lucio Ceballos Sporting SM
  • Ali Farhat Academia Costa del Este
  • Joseph Choy Academia Costa del Este
  • Alexander Tull Club Atlético Independiente
  • Moisés Cabezas Tauro FC
  • Joel Sánchez Tauro FC
  • Joseph López San Francisco FC
  • Oliver Pinzón CD Universitario
  • Cristian Morán Umecit FC

DELANTEROS

  • Jorshua Gómez San Francisco FC
  • Thiago Chalmers CD Plaza Amador
  • Joshua Payton Southern Soccer Academy (USA)

DT Felipe Baloy

FUENTE: FPF

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