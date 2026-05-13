NBA: Dylan Harper, una estrella en ascenso de los Spurs

El jugador de de 20 años de edad Dylan Harper ha elevado su nivel a lo más alto en la temporada de la NBA con los San Antonio Spurs, una en la que brilla alado del francés Victor Wembanyama.

Dylan Harper, novato de los San Antonio Spurs, no se mueve despacio. Pero tampoco acelera a fondo, ni siquiera en las transiciones. Se mueve con un ritmo pausado. Rebota al driblar, como una respiración profunda con cada bote, porque puede dar un sprint en cualquier momento. Es una cadencia que transmite confianza.

Uno de los muchos ejemplos de las semifinales de la Conferencia Oeste se produjo en el último cuarto del quinto partido contra los Minnesota Timberwolves. Harper recibió un pase de Victor Wembanyama y observó el panorama mientras avanzaba tranquilamente por la banda derecha. El base de Minnesota, Ayo Dosunmu, se interpuso en el camino de Harper cerca de la mitad de la cancha.

Driblar de adentro hacia afuera. Driblar por detrás de la espalda a la derecha. Driblar por detrás de la espalda a la izquierda. Improvisó sin problemas. Dosunmu pasó de estar frente a Harper a la derecha de su cadera. Dos driblamientos más, y el base de los Spurs se lanzó como si no hubiera sido duda hasta el último momento el martes debido a una rodilla dolorida. Presionó el balón hacia atrás con la mano izquierda y realizó un mate espectacular con autoridad.

Harper cumplió 20 años en marzo. El martes superó los 250 minutos en sus diez partidos de playoffs. Y ya se siente cómodo anotando en los momentos clave. ¡Igual que su padre!.

Un brillante Harper en la NBA

San Antonio ha superado a sus oponentes por 73 puntos con Harper en la cancha en estos playoffs, incluyendo un +13 en la aplastante victoria de los Spurs por 126-97 sobre los Timberwolves en el Juego 5.

Los Spurs ya parecen destinados al éxito continuo gracias a Wembanyama. Pero estos playoffs están revelando el gran potencial de San Antonio. El brillo de la postemporada permite apreciar claramente a Harper, la segunda selección del draft de 2025 procedente de Rutgers. Y luce como una estrella. De'Aaron Fox es el base titular actualmente, pero Harper se perfila como un base generacional cuyo momento podría llegar antes de lo previsto.

FUENTE: NBA