Joselyne Edwards: "Vamos a lograr que UFC venga a Panamá"

La peleadora de artes marciales mixtas Joselyne Edwards estuvo de visita en el Palacio de las Garzas donde fue recibida por el Presidente de la República de Panamá José Raúl Mulino.

"Gracias por el recibimiento, presidente José Raúl Mulino , y a todo su equipo. Gran experiencia poder tener el recorrido en el Palacio de Las Garzas. Vamos a lograr que UFC venga a Panamá", dijo "La Pantera" en sus redes.

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La panameña viene de ganar por decisión unánime a la brasileña Norma Dumont en la división del peso gallo femenino en el UFC Fight Night.

Edwards dejó su récord en 18 triunfos y 6 derrotas, además de tener una racha de cinco victorias consecutivos (ante Tamires Vidal, Chelsea Chandler, Priscila Cachoeira, Nora Cornolle y Norma Dumont).

Joselyne Edwards ocupa el puesto 3 del ranking en el peso gallo, tomando el lugar de su última rival, ascendiendo 8 posiciones, quedando apenas por detrás de Raquel Pennington y Julianna Peña.