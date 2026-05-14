Tomás Rodríguez marca un golazo en la final del fútbol tico con el Saprissa

El clásico moderno del fútbol costarricense volvió a encenderse este miércoles y el Deportivo Saprissa de Tomás Rodríguez y Fidel Escobar pegó primero en la final de la segunda fase del Torneo Clausura 2026 al derrotar 2-1 al Club Sport Herediano en un vibrante encuentro disputado en el Estadio Ricardo Saprissa.

Los morados arrancaron el partido con intensidad y en apenas 12 minutos ya tenían una ventaja de dos goles. Orlando Sinclair abrió el marcador al minuto 9 tras aprovechar un balón dentro del área y desatar la locura en “La Cueva”. Poco después, el panameño Tomás Rodríguez amplió la diferencia con una definición desde fuera del área que confirmó el gran inicio del conjunto dirigido por Hernán Medford.

Herediano reaccionó rápidamente y logró descontar al minuto 22 gracias al mexicano José de Jesús “Tepa” González, quien mantuvo con vida a los florenses en una serie que todavía promete muchas emociones. Después del descuento, el equipo visitante tomó más protagonismo con la posesión del balón y presionó constantemente en busca del empate.

A pesar del dominio herediano en varios tramos del compromiso, Saprissa logró sostener la ventaja en medio de un ambiente espectacular en Tibás. El conjunto morado incluso tuvo que resistir con un hombre menos en el cierre del partido tras la expulsión de Gerald Taylor, situación que elevó aún más la tensión en la final.

Uno de los protagonistas de la noche volvió a ser Orlando Sinclair, quien mantiene una notable relación goleadora frente al Herediano. Con su anotación de este miércoles, el delantero aumentó su historial anotador contra los florenses y volvió a aparecer en un partido decisivo.

Con este resultado, Saprissa toma ventaja mínima en la serie y llegará con confianza al partido de vuelta, que se disputará este sábado en el Estadio Carlos Alvarado. Herediano, por su parte, buscará remontar en casa para conquistar el título nacional y evitar una nueva celebración morada.

El golazo de Tomás Rodríguez