Luchador de la UFC reta a Sául Canelo Álvarez y asegura que no le asusta

Los retadores para Saúl Canelo Álvarez no dejan de llegar, luego del categórico triunfo ante Caleb Plant, que lo deja como el monarca indiscutido de las 168 libras, por lo que en las últimas semanas, Kamaru Usman , de la UFC , lo retó a un combate para la historia.

Actualmente campeón del peso wélter, Karamu Usman aseguró que no le asustaría enfrentar al mexicano Canelo Álvarez, y que podría ser el combate más grande de la historia.

"Ver a los mejores libra por libra de los deportes de combate y enfrentarse... Probablemente sería el mayor evento de la historia", dijo a DAZN el activo en la UFC.

Tanto Saúl Canelo Álvarez como Kamaru Usman jamás han peleado fuera de sus disciplinas, por lo que este reto indirectamente, sería una difícil decisión, más para el mexicano, que para el nigeriano.

Pese a esto, según Canelo Álvarez, Usman solo buscaría este combate por dinero, tomando en cuenta que ahora mismo, el mexicano genera muchísimo en todos los aspectos, incluyendo al rival que se lleva una buena bolsa.

"Ya he dicho el nombre que me interesa. Canelo. Eso es lo que me interesa", agregó a TMZ Sports el luchador de la UFC en otra entrevista.

Este reto, o posible combate, parece estar lejos de convertirse en una realidad, por la constante crítica de Saúl Canelo Álvarez hacia otras disciplinas, y no formar parte de sus objetivos a corto plazo en el boxeo u otra categoría.