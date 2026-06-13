Mundial 2026: Selección de Panamá confirma números de los jugadores FOTO: FPF

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) hizo oficial este sábado los dorsales que utilizarán los jugadores de la Selección de Panamá en la Copa Mundial 2026 de la FIFA, que se juega en Estados Unidos, Canadá y México.

Ismael Díaz tendrá en la espalda el número 10, mismo que utilizó en la Copa del Mundo de Rusia 2018, la cual significó la primera participación de los canaleros en la máxima cita del fútbol.

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