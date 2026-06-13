Mundial 2026: Selección de Panamá confirma números de los jugadores

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) hizo oficial este sábado los dorsales que utilizarán los jugadores de la Selección de Panamá en la Copa Mundial 2026 de la FIFA, que se juega en Estados Unidos, Canadá y México.
Los dirigidos por Thomas Christiansen siguen trabajando en su campamento base instalado en el Nottawasaga Resort, ubicado en Ontario, Canadá.
Números de los jugadores de la Selección de Panamá en el Mundial 2026
GHANA VS SELECCIÓN DE PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE VER EN EL MUNDIAL 2026
- Fecha: Miércoles, 17 de junio de 2026
- Hora: 6:00 p.m.
- Lugar: Estadio Toronto
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión