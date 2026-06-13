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MAREA ROJA Mundial 2026 -  13 de junio de 2026 - 21:29

Mundial 2026: Selección de Panamá confirma números de los jugadores

La Selección de Panamá ya definió los dorsales que utilizarán los jugadores en la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Mundial 2026: Selección de Panamá confirma números de los jugadores
Mundial 2026: Selección de Panamá confirma números de los jugadoresFOTO: FPF

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) hizo oficial este sábado los dorsales que utilizarán los jugadores de la Selección de Panamá en la Copa Mundial 2026 de la FIFA, que se juega en Estados Unidos, Canadá y México.

Ismael Díaz tendrá en la espalda el número 10, mismo que utilizó en la Copa del Mundo de Rusia 2018, la cual significó la primera participación de los canaleros en la máxima cita del fútbol.

Los dirigidos por Thomas Christiansen siguen trabajando en su campamento base instalado en el Nottawasaga Resort, ubicado en Ontario, Canadá.

Números de los jugadores de la Selección de Panamá en el Mundial 2026

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GHANA VS SELECCIÓN DE PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE VER EN EL MUNDIAL 2026

  • Fecha: Miércoles, 17 de junio de 2026
  • Hora: 6:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Toronto
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión

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