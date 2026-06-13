MLB: Iván Herrera le pega HR a su compatriota Justin Lawrence

Iván Herrera conectó su octavo y noveno cuadrangular de la temporada con los Cardenales de San Luis luego que en su primer turno despachara HR de dos carreras ante Twins y luego otro en la séptima contra un compatriota.
Luego en las séptima ante Justin Lawrence pegó otro HR de 403 pies.
Al final se fue de 3-2 con 3 remolcadas, 2 anotadas.
Herrera que está como designado en el partido tiene su promedio en .270 con 31 remolcadas, 3 bases robadas y .837 de OPS.
En los últimos 7 partidos bateaba para .364 con 8 hits en 22 turnos oficiales.