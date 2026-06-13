MLB: Iván Herrera le pega HR a su compatriota Justin Lawrence

Iván Herrera conectó su octavo y noveno cuadrangular de la temporada con los Cardenales de San Luis luego que en su primer turno despachara HR de dos carreras ante Twins y luego otro en la séptima contra un compatriota.

En la misma primera entrada ante los envíos del zurdo Connor Prielipp, el panameño conectó el primer lanzamiento que vio, una recta de 95.9 millas por hora para pegarle a 105.3 mph y la pelota viajó a 417 pies.

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Luego en las séptima ante Justin Lawrence pegó otro HR de 403 pies.

Al final se fue de 3-2 con 3 remolcadas, 2 anotadas.

Herrera que está como designado en el partido tiene su promedio en .270 con 31 remolcadas, 3 bases robadas y .837 de OPS.

En los últimos 7 partidos bateaba para .364 con 8 hits en 22 turnos oficiales.

Batazos de Iván Herrera

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