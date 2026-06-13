La selección de Brasil recuerda a Pelé y Zagallo antes del debut en el Mundial 2026

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) recordó este sábado a Pelé y Mário Zagallo, ídolos de los mundiales, a horas del debut de la selección de Brasil en el Mundial 2026, en la primera edición de la Copa del Mundo que se celebra tras la muerte de ambos.

"Desde nuestra primera 'estrella', esta es la primera Copa sin ellos cerca". Así comienza el video, haciendo referencia a 1958 cuando Brasil conquistó su primera Copa del Mundo, en Suecia.

El recuerdo de la selección de Brasil

"Pero la verdad es que nunca se fueron, porque lo que dejaron no se va. Mucho menos lo que nos enseñaron: que no existe partido perdido, que el talento gana partidos, pero la garra es lo que gana la Copa", relata el locutor mientras se exhiben imágenes de momentos históricos de ambos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CBF_Futebol/status/2065846725563080815&partner=&hide_thread=false Hoje começa mais uma Copa do Mundo.



A primeira sem Pelé. A primeira sem Zagallo.



Mas toda vez que a amarelinha entrar em campo, eles entram junto.



E olha só: hoje é dia 13.



Então já sabe. Bora acreditar.



Bora atrás da sexta estrela.



Pelo Brasil. Por eles. pic.twitter.com/CfAEa39CyS — brasil (@CBF_Futebol) June 13, 2026

El metraje muestra a Pelé besando el trofeo Jules Rimet, el cual Brasil se adjudicó en propiedad al haber logrado el campeonato por tercera vez, y a Zagallo gritando en el banquillo de la selección brasileña que ocupó durante cinco mundiales: tres como técnico y dos como auxiliar y coordinador.

Históricos

Edson Arantes do Nascimento, considerado por muchos el mejor futbolista de todos los tiempos, murió en 2022 a los 82 años debido a las complicaciones del cáncer de colon que padecía.

Menos de dos años después, a los 92 años, falleció Zagallo, ídolo de generaciones y uno de los entrenadores y jugadores más importantes de la historia del fútbol brasileño.

El 'Viejo Lobo', como fue apodado en la década del 70, es el único en tener cuatro títulos mundiales en su palmarés: dos como jugador (1958 y 1962), otro como técnico (1970) y el último como coordinador del equipo nacional (1994).

"Cada vez que la Canarinha entre a la cancha, ellos van a estar allí: en el regate que desafía lo imposible, en el coraje de intentarlo una vez más, en el hambre de vencer hasta el último segundo", reza la pieza audiovisual, que acaba mostrando jugadas del elenco actual.

Entre ellas, el gol de Neymar a Croacia en cuartos de final de Catar 2022, y el de Endrick que definió la victoria por 2-1 contra Egipto en el partido amistoso premundialista.

La pentacampeona del mundo inaugura este sábado el Grupo C del Mundial frente a Marruecos, en Nueva Jersey, y luego se enfrentará a Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y a Escocia, cinco días después, en Miami.

FUENTE: EFE