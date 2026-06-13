NBA: Los New York Knicks se coronan campeones por primera vez en 53 años

Los New York Knicks se proclamaron este sábado campeones de la NBA por primera vez en 53 años, tras imponerse por 94-90 a los San Antonio Spurs en el Frost Bank Center de San Antonio y cerrar la serie de las Finales por 4-1.

Jalen Brunson puso la guinda a unas Finales extraordinarias con 45 puntos y entregó a los Knicks el tercer anillo de su historia, después de los de 1973 y de 1970.

Los Knicks lograron levantar el título de la NBA

Los Knicks conquistaron el título NBA contra unos Spurs que les habían negado la gloria en las últimas finales de los neoyorquinos, en 1999.

FUENTE: EFE