Roberto Durán anunció el fallecimiento de su madre

Según informa la propia familia a través de la red social Instagram, la muerte se dio la noche del 28 de junio.

"Apreciamos de corazón a todos los amigos y familiares las sinceras condolencias que nos han hecho llegar", continua el breve escrito, que destaca imágenes de Roberto Durán junto a su madre en la juventud.

En diferentes entrevistas, Roberto Durán siempre destacaba una de las inspiraciones en su carrera, que lo llevó a ser de los mejores boxeadores en la historia.

“Nunca pensé en llegar a donde he llegado. Pensé en ser un peleador como cualquier otro, comprar una casa para mí mamá. Tranquilo, pero Dios me dio la oportunidad de llegar hasta donde he llegado hoy en día, donde todo mundo me conoce. Eso es algo que tengo que agradecer a Dios”, dijo en algún momento Durán a Los Ángeles Times.

El mensaje, que rápidamente llegó a cientos de comentarios al ser publicado, termina con un 'Por siempre en nuestros corazones', refiriéndose a la sra. Clara Esther.