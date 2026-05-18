MUNDIAL Mundial 2026 -  18 de mayo de 2026 - 07:35

Mundial 2026: Croacia revela lista de convocados para enfrentar a Panamá

Croacia dio a conocer la lista de convocados para la fase de grupos del Mundial 2026 liderados por Luka Modric.

La selección de Croacia reveló la lista de jugadores convocados para el Mundial 2026 en USA, México y Estados Unidos, con el liderazgo de Luka Modric que jugará su quinta Copa.

Croacia está ubicado en el grupo de Panamá, el L, y jugarán en el segundo partido el próximo 23 de junio en Toronto.

Convocados de Croacia para el Mundial 2026

PORTEROS

* Dominik Livakovi — Fenerbahçe

* Dominik Kotarski — PAOK

* Ivor Pandur — Hull City

DEFENSAS

* Joško Gvardiol — Manchester City

* Duje aleta-Car — Olympique Lyonnais

* Josip Šutalo — Ajax

* Josip Staniši — Bayern Munich

* Marin Pongrai — Fiorentina

* Martin Erli — Bologna

* Luka Vuškovi — Tottenham Hotspur

MEDIOCAMPISTAS

* Luka Modri — Real Madrid

* Mateo Kovai — Manchester City

* Mario Pašali — Atalanta

* Nikola Vlaši — Torino

* Luka Sui — Real Sociedad

* Martin Baturina — Dinamo Zagreb

* Kristijan Jaki — FC Augsburg

* Petar Sui — Dinamo Zagreb

* Nikola Moro — Bologna

* Toni Fruk — HNK Rijeka

DELANTEROS

* Ivan Periši — PSV Eindhoven

* Andrej Kramari — TSG Hoffenheim

* Ante Budimir — Osasuna

* Marco Pašali — Rijeka

* Petar Musa — FC Dallas

* Igor Matanovi — Eintracht Frankfurt

