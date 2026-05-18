Mundial 2026: Croacia revela lista de convocados para enfrentar a Panamá

La selección de Croacia reveló la lista de jugadores convocados para el Mundial 2026 en USA, México y Estados Unidos, con el liderazgo de Luka Modric que jugará su quinta Copa.
Convocados de Croacia para el Mundial 2026
PORTEROS
* Dominik Livakovi — Fenerbahçe
* Dominik Kotarski — PAOK
* Ivor Pandur — Hull City
DEFENSAS
* Joško Gvardiol — Manchester City
* Duje aleta-Car — Olympique Lyonnais
* Josip Šutalo — Ajax
* Josip Staniši — Bayern Munich
* Marin Pongrai — Fiorentina
* Martin Erli — Bologna
* Luka Vuškovi — Tottenham Hotspur
MEDIOCAMPISTAS
* Luka Modri — Real Madrid
* Mateo Kovai — Manchester City
* Mario Pašali — Atalanta
* Nikola Vlaši — Torino
* Luka Sui — Real Sociedad
* Martin Baturina — Dinamo Zagreb
* Kristijan Jaki — FC Augsburg
* Petar Sui — Dinamo Zagreb
* Nikola Moro — Bologna
* Toni Fruk — HNK Rijeka
DELANTEROS
* Ivan Periši — PSV Eindhoven
* Andrej Kramari — TSG Hoffenheim
* Ante Budimir — Osasuna
* Marco Pašali — Rijeka
* Petar Musa — FC Dallas
* Igor Matanovi — Eintracht Frankfurt