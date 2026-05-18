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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  18 de mayo de 2026 - 16:38

Mundial 2026: Neymar Jr jugará la cita mundialista

El astro brasileño Neymar Jr fue incluido en la lista de 26 jugadores de la Selección de Brasil para el Mundial 2026.

Mundial 2026: Neymar Jr jugará la cita mundialista

Mundial 2026: Neymar Jr jugará la cita mundialista

FOTO: FIFA
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La lista de 26 convocados para el Mundial, que se disputará a partir del próximo mes en Estados Unidos, México y Canadá, fue anunciada por el seleccionador brasileño, el italiano Carlo Ancelotti, en una concurrida y vistosa ceremonia en el futurista Museo do Amanha, en Río de Janeiro, ante 700 periodistas de 14 países.

La gran sorpresa de Brasil para el Mundial 2026

La inclusión de Neymar en la lista fue una sorpresa debido a que el atacante del Santos nunca fue convocado para la selección desde que Ancelotti asumió el comando de la Canarinha, hace exactamente un año.

El entrenador italiano siempre aclaró que solo convocaría a futbolistas al 100 % de sus condiciones físicas, algo que Neymar no había conseguido desde su llegada al Santos el año pasado y tras superar una serie de graves lesiones en la rodilla.

FUENTE: EFE

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