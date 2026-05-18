MAREA ROJA Marea Roja -  18 de mayo de 2026 - 08:57

Convocatoria del selección de Panamá para el Mundial 2026: Fecha, hora y dónde ver en VIVO

La convocatoria de la selección de Panamá para el Mundial 2026 se revelará el próximo martes 26 de mayo.

Convocatoria del selección de Panamá para el Mundial 2026

Convocatoria del selección de Panamá para el Mundial 2026

La FPF anunció que la lista oficial de 26 convocados para el Mundial 2026 de la selección de Panamá se revelará el próximo 26 de mayo en el edificio de la Administración del Canal de Panamá y se puede sintonizar a través de Deportes RPC desde las 10:00 am.

El entrenador Thomas Christiansen hizo un llamado de 29 jugadores que pronto conoceremos para los entrenamientos pensando en el amistoso ante Brasil del próximo 31 de mayo, sin embargo elegirá solamente 26 para el Mundial 2026.

Fecha, hora y dónde ver en VIVO convocatoria de la selección de Panamá al Mundial 2026

  • Fecha: Martes, 26 de mayo de 2026
  • Hora: 10:00 am
  • Lugar: Edificio de la Administración del Canal de Panamá
  • Dónde ver: EN VIVO por RPC, Medcom Go y el canal de YouTube de Deportes RPC desde las 9:30 am
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