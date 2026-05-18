Convocatoria del selección de Panamá para el Mundial 2026: Fecha, hora y dónde ver en VIVO

La FPF anunció que la lista oficial de 26 convocados para el Mundial 2026 de la selección de Panamá se revelará el próximo 26 de mayo en el edificio de la Administración del Canal de Panamá y se puede sintonizar a través de Deportes RPC desde las 10:00 am.
Fecha, hora y dónde ver en VIVO convocatoria de la selección de Panamá al Mundial 2026
- Fecha: Martes, 26 de mayo de 2026
- Hora: 10:00 am
- Lugar: Edificio de la Administración del Canal de Panamá
- Dónde ver: EN VIVO por RPC, Medcom Go y el canal de YouTube de Deportes RPC desde las 9:30 am