Roberto Durán: Canelo Álvarez, Tyson Fury, mandan mensaje de apoyo al panameño

Tyson Fury, uno de los grandes en los pesos pesados dijo: "Este mensaje es para la leyenda, Roberto Durán. Roberto, mejórate, mantente a salvo y que Dios te bendiga".

El ex campeón mundial en diferentes pesos, Érik "Terrible" Morales": "Don Roberto Durán, cómo está amigo, yo sé que anda un poquito enfermito, yo le deseo de todo corazón una pronta recuperación, échele ganas así como le echaba en todas las peleas de campeonato mundial en sus grandes tiempos de gloria, le echaba mucha fuerza, ilusión y sobre todo mucha fe, le deseo mucho éxito, que salga adelante, le mando un fuerte abrazo y que Dios lo proteja.

"Campeón, pronta recuperación. Eres el mejor de los mejores", expresó el ucraniano Oleksandr Usyk, campeón en los pesos pesados.

Vinny Pazienza, ex campeón ligero y mediano dijo: "Roberto acabo de escuchar que estabas en el hospital. Me rompe en el corazón, mantente fuerte, eres el hombre más fuerte que he conocido. Todas tus pelas demostraste ser el más aguerrido. Mantén fuerte y pronto estaremos tomando, sabes de lo que hablo. Amor y paz.