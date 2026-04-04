El Real Madrid cae ante Mallorca y deja escapar importantes puntos en LaLiga

El Real Madrid del DT Álvaro Arbeloa cayó por marcador de 2-1 en compromiso de la competición española (LaLiga) ante el RCD Mallorca en el Estadio Son Moix.

A pesar del dominio y ofensiva "merengue" en la primera mitad, en donde Leo Román fue figura atajando de todo, fueron los locales que lograron abrir el marcador.

Sobre el minuto 42' Manu Morlanes puso el primero, con definición de pierna derecha, cuando llegaba de atrás en la jugada para quedar prácticamente solo de cara al arco.

Segundo tiempo de goles en el Mallorca vs Real Madrid

Apenas tuvo tiempo para reaccionar el Real Madrid antes del descanso y tras el paso por vestuarios poco tiempo tardó el técnico madridista en dar entrada a los pesos pesados que esperaron en el banquillo: Vinicius, Jude Bellingham y Militao, que regresó casi cuatro meses después por lesión.

El movimiento de Mbappé al centro no fue del todo positivo para su equipo porque perdió gran parte de su incidencia en el juego y dio más peso en el partido a un Vinicius que estuvo espeso a la hora de ganar el uno contra uno ante los defensores.

Siguió moviendo el equipo Arbeloa, aunque el Mallorca se colocó bien en el campo rompiendo el rombo que alineó Demichelis de inicio y dando paso a un 4-4-2 con Mateo Joseph y Virgili, ambos suplentes, en los costados para dar apoyo a los laterales en tareas defensivas.

Parecía que el Real Madrid se quedaba sin tiempo, pero a tres minutos de cumplirse el tiempo reglamentario un saque de esquina centrado por Trent encontró libre de marca a Militao, que puso el empate con un gran remate de cabeza.

Pero todavía quedaba la última palabra del 'Pirata'. Muriqi, que afrontó el partido tras el duro golpe de quedarse fuera del Mundial con Kosovo, aprovechó un regalo de Mateo Joseph para batir a Lunin y hacer explotar de alegría a Son Moix.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaLiga/status/2040462475628347806&partner=&hide_thread=false Las lágrimas de @MuriqiVedat son las lágrimas de todo el @RCD_Mallorca.



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Con este triunfo, el Mallorca sale de puestos de descenso y se coloca con 31 puntos, dos por encima del Elche, mientras que el Real Madrid sigue a cuatro puntos del Barcelona, que pueden ser siete si el equipo azulgrana vence al Atlético de Madrid.