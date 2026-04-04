NBA: Cooper Flagg con actuación histórica de más de 50 puntos

Cooper Flagg se convirtió este viernes en el jugador más joven en superar los 50 puntos en la NBA , aunque su exhibición no evitó la derrota de los Dallas Mavericks ante los Orlando Magic en una jornada sin cambios en la clasificación tras las victorias de Boston Celtics, New York Knicks y Houston Rockets.

Flagg, que aún pelea por el premio a 'Rookie del Año', terminó el partido con 51 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias, 3 robos y un tapón por solo una pérdida. Firmó un 19 de 30 en tiros de campo (63,3 %), incluido un 6 de 9 en triples (66,7 %).

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Se convirtió así en el primer jugador de menos de 20 años que supera los 50 puntos en un partido de NBA.

Pese a sus números, los Mavericks, eliminados desde hace semanas de la contienda, perdieron 127-138 frente a unos Magic que buscan salir del 'play-in' del Este.

Paolo Banchero tuvo un partido muy discreto con solo 10 puntos, pero Wendell Carter Jr. con 28 o Desmond Bane con 27 tomaron las riendas de Orlando.

El triunfo de los Orlando Magic (41-36) resultó estéril, ya que ninguno de sus rivales directos -Atlanta Hawks, Toronto Raptors, Charlotte Hornets y Philadelphia 76ers- falló en la jornada de este viernes.

Los Hawks derrotaron 107-141 a los Brooklyn Nets y los 76ers se impusieron 115-103 a los Minnesota Timberwolves. Hawks y 76ers ocupan ahora mismo las dos últimas plazas en el Este directas al 'playoff'.

Además, los Hornets ganaron 129-108 a los Indiana Pacers y los Raptors derrotaron 96-128 a los Memphis Grizzlies.

FUENTE: EFE