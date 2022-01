Tyson Fury acusa de "cobarde" a Anthony Joshua en redes sociales

El campeón de peso pesado de 33 años respondió preguntas a través de a las redes sociales, a los fanáticos que le preguntaron cuándo y con quién peleará.

"Me hacen esta pregunta una y otra vez. No sé la respuesta. Estoy listo para pelear este fin de semana. He estado entrenando tres semanas, ¿Cuánto tiempo necesita entrenar un hombre?" dijo Tyson Fury.

"Joshua es un cobarde, y Dillan Whyte no quiere pelear. Entonces, si pueden probar que estoy equivocado, comiencen a pelear contra ustedes dos cobardes. ¡Todos ustedes son cobardes! ¡Son todos vagabundos! Tengan una pelea o hagan una, paquete de lechugas mojadas", señaló Fury a través de sus redes sociales.

"No me importa con quién pelee: Anthony Joshua, Oleksandr Usyk, Dillan Whyte o cualquiera de ellos". ¡Luchen contra mí! Soy el mejor hombre. Todos estos son unos cobardes vagabundos."

La súper estrella del boxeo Tyson Fury viene de derrotar a Deontay Wilder en una de las mejores peleas en la historia de los pesos pesados. Ahora Fury esta a la espera de un próximo rival, en busca de hacer más historia en el deporte.

“Estoy harto de escuchar sus excusas”, argumentó. “Se está acabado el tiempo de la botella. Todos se están escondiendo muy bien”.

Es evidente que Tyson Fury esta esperando conocer a si Anthony Joshua se hará a un lado para que se organice la esperada pelea ante Oleksandr Usyk.

