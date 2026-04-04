Azarías Londoño y Everardo Rose golean en triunfo de la U Católica FOTO / U CÁTOLICA

La Universidad Católica firmó una contundente victoria 4-1 sobre Guayaquil City en la LigaPro de Ecuador, en un partido donde el protagonismo tuvo un marcado acento panameño con las actuaciones de Everardo Rose y Azarías Londoño .

Los goles del partido para el local los anotaron Azarías Londoño (4' 2T), Byron Palacios (14' 2T), Everardo Rose (43' 2T) y Gilmar Napa (29' 2T, en contra). Mientras que el gol de visitante lo hizo Edinson Mero (33' 1T).

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Azarías Londoño fue la gran figura del encuentro. El delantero de Universidad Católica (E) brilló con una destacada actuación, firmando un gol y generando peligro constante con dos remates al arco rival.

Otro de los nombres que sobresalió fue Everardo Rose. El atacante también dejó su huella en el partido al anotar un tanto y probar suerte en tres ocasiones frente a la portería contraria.

Luego de este resultado, la U suma 12 puntos para colocarse segundos con un partido menos.