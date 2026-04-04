MLB: El panameño Leonardo Jiménez pega su primer hit con Marlins ante Yankees

MLB: El panameño Leo Jiménez pega su primer hit con Marlins ante Yankees

El utility Leonardo Jiménez bateó su primer imparables de la temporada con los Marlins de Miami y justamente fue ante los Yankees de New York del también panameño José Caballero.

El "Joy" en la segunda entrada bateó una roleta por los lados de tercera base, ante los envíos del zurdo Ryan Weathers.

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El panameño conectó un cambio de 87 millas por hora, segundo lanzamiento que veía.

Jiménez sumó otro imparable para irse de 3-2 antes de ser reemplazado por un bateador emergente en la derrota ante los Yankees.

El santeño debutó hace unos días ante los Medias Blancas de Chicago donde en la sexta entrada el pelotero panameño Leonardo Jiménez entró al cajón de bateo y fue retirado con línea al campo corto, que tomó de aire Luisangel Acuña.

El versátil pelotero llegó desde los Blue Jays en cambio del también jugador de cuadro Dub Gleed y 250.000 mil dólares del fondo de bonos internacionales.

El pasado 25 de marzo, "Joy" de 24 años fue designado para asignación por los Blue Jays previo al Opening Day de la temporada 2026 de las Grandes Ligas y el panameño tenía 7 días para ver si otro equipo lo reclamaba o pasaba a waivers.