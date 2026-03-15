Clásico Mundial 2026: Estados Unidos le gana duelo de poder a República Dominicana

Estados Unidos superó a la República Dominicana por 2-1 la noche del domingo en loanDepot park para avanzar a la final del Clásico Mundial 2026 por tercera vez consecutiva.

Jonrones solitarios de Gunnar Henderson y Roman Anthony construyeron la ventaja para el as estadounidense Paul Skenes, y una gran defensa junto a un bullpen dominante ayudaron a protegerla, mientras una ruidosa multitud llena de 36,337 aficionados amplificaba la intensidad de cada momento de tensión.

La República Dominicana se fue arriba primero en el segundo inning cuando Junior Caminero continuó su impacto en el Clásico con su tercer jonrón del torneo, un batazo solitario ante el sweeper elevado de Skenes que envió hacia el jardín izquierdo-central, encendiendo el dugout local y el ruido en loanDepot park. También fue el cuadrangular número 15 del torneo para la poderosa alineación dominicana, un récord del Clásico. En el siguiente inning, cuando Luis Severino protegió la ventaja de 1-0 al completar la enorme tarea de ponchar consecutivamente al capitán de Estados Unidos, Aaron Judge, y a Kyle Schwarber para dejar a dos corredores en posición de anotar, soltó un grito y se golpeó el pecho.

Gran relevo de Estados Unidos

Skenes estuvo cerca de perder esa ventaja de 2-1 en la parte baja del quinto inning. Tatis y Ketel Marte conectaron sencillos consecutivos, elevando el conteo de lanzamientos de Skenes a 71. Con Skenes acercándose a su límite establecido, el manager Mark DeRosa fue al montículo y trajo al derecho Tyler Rogers, con su característico estilo submarino, para enfrentar al zurdo Soto.

David Bednar enfrentó una situación similar en el séptimo. Un largo doble de Austin Wells hacia el hueco del jardín derecho y un sencillo de Geraldo Perdomo seguido de un robo de base dejaron a dos corredores en posición de anotar con un out. Bednar mantuvo la calma y ponchó a Tatis con un splitter y luego retiró a Marte con un cutter para enviar nuevamente a los estadounidenses al dugout con su mínima ventaja intacta.

Garrett Whitlock retiró en orden el octavo inning ante el corazón del orden dominicano, que parecía peligroso de principio a fin, y el juego llegó al noveno, donde el cerrador de Estados Unidos, Mason Miller, terminó la batalla del Clásico al dejar al corredor del empate en tercera base para el último out de un partido que tuvo todo el drama que este gran duelo merecía.

FUENTE: MLB