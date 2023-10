Max Verstappen: Este título es el mejor porque ha sido mi temporada más bonita

PREGUNTA: Oficialmente es campeón del mundo por tercera vez. ¿Qué siente?

RESPUESTA: "Es fantástico. Estoy muy orgulloso del trabajo del equipo. Estoy feliz por formar parte de ese grupo. Ser campeón del mundo tres veces, es increíble".

P: ¿Alguna vez pensó en alcanzar esto?

R: "Es algo que nunca jamás habría podido imaginar. Es un gran orgullo para mí, para mi familia, para todos con los que he trabajado dentro del equipo. Poder vivir esto todos juntos es increíble. Hablamos siempre de rendimiento, pero poder conocer el ambiente y disfrutar trabajando el día a día con esta gente, es todavía más importante".

P: "¿Dónde coloca este título entre los tres que has ganado?"

R: "Este título es el más bonito. Pienso que el primero fue el más emotivo porque era un sueño que se hacía realidad en F1. Pero este es el mejor porque ha sido mi temporada más bonita en cuanto a victorias y porque el coche era increíble. Es el título del que estoy más orgulloso por mi regularidad".

P: Cuando pilotó el RB19 por primera vez en febrero en Baréin, ¿pensó que este coche le llevaría a este tercer título?

R: "Es difícil de decir. Siempre ha parecido estar bien y tener un buen equilibrio, pero nunca se sabe como se comportarán los coches de los otros equipos. Esperábamos que estuvieran más cerca de nosotros en Baréin, y estuvimos todos muy gratamente sorprendidos, pero era solo un circuito; pero cuando fuimos a otros circuitos y constatamos que seguía siendo tan rápido, en especial en carrera, fue muy prometedor".

P: ¿En qué momento de la temporada pensó que el título no se podía escapar?

R: "¡Nunca hasta ahora! Por supuesto, cuando estuve en mi racha de victorias y veía que el margen iba creciendo carrera tras carrera... pero intentaba mantenerme concentrado y ganar fin de semana tras fin de semana, y no soñar con el título. Soñar con el título no te lleva a ningún lado, lo importante es el esfuerzo que haces para llegar".

P: ¿Cree haber subido todavía más su nivel esta temporada?

R: "Siempre busco mejorar, pero evidentemente también he ganado en experiencia y eso me ayuda a ser más rápido. He crecido como piloto y como persona y cuando me comparo con mi primera temporada en F1, esos aspectos me han ayudado mucho por ejemplo a afrontar las situaciones de mucha presión o cuando las condiciones son difíciles".

P: ¿Cuántos títulos espera ganar?

R: "Siempre quiero ganar lo máximo posible pero eso dependerá mucho del coche, así funciona en la Fórmula 1. Así que disfruto el momento presente. Todavía soy joven, incluso si llevo mucho tiempo en la F1, así que me harán falta todavía varias temporadas para alcanzar mi mejor nivel. Veremos. Pero creo que la pregunta es más bien '¿Hasta cuándo quiero estar aquí?' En un momento dado, me diré 'He tenido suficiente, quiero hacer otra cosa'. ¡Pero no por ahora!".

P: ¿Se da cuenta de que ya ha dejado huella en la historia de la F1?

R: "No estoy en Fórmula 1 para dejar un legado o alcanzar récords. Estoy aquí para ganar y disfrutar con los que me permiten lograrlo porque nunca imaginé que esto sería posible".