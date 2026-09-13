LPF: Veraguas United aprovechó error de portero para volver a ganar

Tras cuatro jornadas sin ver la victoria, el Veraguas United se llevó los tres puntos en casa luego de vencer al Alianza FC en la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ).

El equipo de Felipe Borowsky tomó ventaja a los 14 minutos tras una pena máxima cobrado por Carlos Hernández quien llegó a 10 goles en el campeonato y aumentar su ventaja.

Pero seis minutos más tarde, llegaría el empate visitante gracias a una jugada colectiva que terminaría en los pies de Gabriel Chiari que tras un control remató de zurda abajo a la derecha del portero.

El club veragüense anotaría el tanto de la victoria con un disparo desde fuera del área de parte de Ramsés de León que no pudo controlar el arquero Jean Ambuila.

Con este triunfo el Veraguas United suma 13 puntos en la Conferencia Oeste para ubicarse segundos, mientras que el equipo de Jair Palacios se coloca cuarto en la Conferencia Este con 10 unidades, igualados con el UMECIT.