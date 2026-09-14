NFL: Ja'Kobi Lane se lesionó en su estreno con los Ravens

El prometedor inicio de Ja'Kobi Lane con los Baltimore Ravens se ha topado con un obstáculo desde el principio de la temporada de la NFL .

Lane sufrió una fractura de muñeca en la victoria de los Ravens por 41-23 sobre los Indianapolis Colts y se espera que esté de baja varias semanas, según informaron el domingo por la noche los periodistas de NFL Network, Mike Garafolo e Ian Rapoport. Lane se someterá a pruebas adicionales para determinar el alcance total de la lesión.

Es un duro golpe para Lane y los Ravens, que también perdieron a su mejor receptor, Zay Flowers, por una lesión en el tendón de la corva durante la victoria. Rapoport informó el lunes por la mañana que la lesión de Flowers no se considera grave .

Estreno

En su primer partido en la NFL, Lane registró una recepción en tres intentos para un total de 11 yardas.

Los Ravens seleccionaron a Lane en la tercera ronda del Draft de la NFL de 2026, y el jugador proveniente de la USC rápidamente generó gran expectación durante la pretemporada y el campamento de entrenamiento. Ahora tendrá que recuperarse de una lesión, al igual que los Ravens.

Devontez Walker no jugó el domingo debido a una lesión en la ingle, y ahora que Lane estará de baja durante varias semanas, Baltimore necesitará mayores aportaciones de LaJohntay Wester y Chris Moore de un grupo de receptores que ya de por sí escaso.

Los Ravens (1-0) reciben a los New Orleans Saints (0-1) el domingo de la Semana 2.