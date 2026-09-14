NFL: Resultados de la Semana 1

La National Football League (NFL) arrancó con todo, con emocionantes duelos en la Semana 1, una que vio a los Pittsburgh Steelers estrenarse con triunfo ante Atlanta Falcons.
El corredor de los Falcons, Bijan Robinson, fue un problema mucho mayor, acumulando 173 yardas de ofensiva y un touchdown. Pero los Steelers encontraron su propio juego terrestre cuando más importaba, cerrando el partido con Jaylen Warren logrando una carrera de 9 yardas para un primer down justo antes de la advertencia de los 2 minutos, cuando los Falcons ya no tenían tiempos muertos.
Resultados de la Semana 1 de la NFL
Seattle Seahawks 13-10 Patriots
Los Angeles Rams 7-27 San Francisco 49ers
Jornada Dominical:
Chicago Bears 59, Carolina Panthers 37
Cincinnati Bengals 33, Tampa Bay Buccaneers 27
Detroit Lions 31, New Orleans Saints 30 (tiempo extra)
Buffalo Bills 36, Houston Texans 31
Baltimore Ravens 41, Indianapolis Colts 23
Jacksonville Jaguars 34, Cleveland Browns 10
Pittsburgh Steelers 20, Atlanta Falcons 13
New York Jets 23, Tennessee Titans 10
Arizona Cardinals 26, Los Angeles Chargers 14
Las Vegas Raiders 27, Miami Dolphins 13
Minnesota Vikings 39, Green Bay Packers 22
Philadelphia Eagles 24, Washington Commanders 22
Domingo por la noche
New York Giants 28, Dallas Cowboys 20
FUENTE: NFL