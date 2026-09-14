NFL: Resultados de la Semana 1 FOTO: NFL

La National Football League (NFL) arrancó con todo, con emocionantes duelos en la Semana 1, una que vio a los Pittsburgh Steelers estrenarse con triunfo ante Atlanta Falcons.

Los Steelers consiguieron una victoria de 20-13 contra Atlanta en su primer partido de temporada regular bajo la dirección del entrenador Mike McCarthy. Tras el encuentro, recibió el balón del partido en el vestuario de manos del mismísimo mariscal de campo Aaron Rodgers.

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