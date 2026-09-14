NFL Fútbol Americano NFL -  14 de septiembre de 2026 - 12:28

NFL: Resultados de la Semana 1

Conoce a continuación los resultados que se llevaron a cabo en la Semana 1 de la temporada de la NFL.

NFL: Resultados de la Semana 1

NFL: Resultados de la Semana 1

FOTO: NFL

La National Football League (NFL) arrancó con todo, con emocionantes duelos en la Semana 1, una que vio a los Pittsburgh Steelers estrenarse con triunfo ante Atlanta Falcons.

Los Steelers consiguieron una victoria de 20-13 contra Atlanta en su primer partido de temporada regular bajo la dirección del entrenador Mike McCarthy. Tras el encuentro, recibió el balón del partido en el vestuario de manos del mismísimo mariscal de campo Aaron Rodgers.

El corredor de los Falcons, Bijan Robinson, fue un problema mucho mayor, acumulando 173 yardas de ofensiva y un touchdown. Pero los Steelers encontraron su propio juego terrestre cuando más importaba, cerrando el partido con Jaylen Warren logrando una carrera de 9 yardas para un primer down justo antes de la advertencia de los 2 minutos, cuando los Falcons ya no tenían tiempos muertos.

Resultados de la Semana 1 de la NFL

Seattle Seahawks 13-10 Patriots

Los Angeles Rams 7-27 San Francisco 49ers

Jornada Dominical:

Chicago Bears 59, Carolina Panthers 37

Cincinnati Bengals 33, Tampa Bay Buccaneers 27

Detroit Lions 31, New Orleans Saints 30 (tiempo extra)

Buffalo Bills 36, Houston Texans 31

Baltimore Ravens 41, Indianapolis Colts 23

Jacksonville Jaguars 34, Cleveland Browns 10

Pittsburgh Steelers 20, Atlanta Falcons 13

New York Jets 23, Tennessee Titans 10

Arizona Cardinals 26, Los Angeles Chargers 14

Las Vegas Raiders 27, Miami Dolphins 13

Minnesota Vikings 39, Green Bay Packers 22

Philadelphia Eagles 24, Washington Commanders 22

Domingo por la noche

New York Giants 28, Dallas Cowboys 20

FUENTE: NFL

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