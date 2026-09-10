NFL: Los Seattle Seahawks remontan desventaja de diez puntos para vencer a New England Patriots

Los Seattle Seahawks remontaron diez puntos de desventaja y ganaron 13-10 este miércoles a los New England Patriots en la reedición del último Super Bowl, que sirvió para descorchar la nueva temporada de la NFL .

La lesión de Sam Darnold, el 'quarterback' titular que entregó a los Seahawks el título en el Super Bowl de Santa Clara, no impidió a Seattle revalidar el triunfo sobre unos Patriots en los que el 'QB' Drake Maye fue interceptado hasta tres veces por el 'Dark Side', como es conocida la feroz defensa de los campeones.

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Fue un partido complicado para los Seahawks, que tras apenas seis jugadas perdieron a su 'quarterback' Sam Darnold por una lesión en la cadera tras una captura.

Le reemplazó el veterano Drew Lock, que acabó con 187 yardas lanzadas (16 de 22 en pases) y un pase de anotación para Jaxon Smith-Njigba (8 recepciones y 122 yardas).

El pie del pateador Jason Myers completó el trabajo ofensivo para Seattle.

Pero fue la defensa en sentenciar la victoria en los últimos treinta segundos. En un tercer down y cinco, cuando los Patriots estaban en zona de 'field goal' para empatar potencialmente el partido, Maye intentó un pase profundo que Josh Jobe interceptó.

Maye no había sido interceptado más de una vez en toda la última temporada regular, pero este miércoles sufrió tres. Estropeó de esa forma un partido de 178 yardas (23 de 33) con un pase de anotación.

Los Seahawks se regalaron una gran noche y celebraron su undécima victoria consecutiva, incluidos los últimos 'playoffs'.

FUENTE: EFE