Alphonso Davies se lesiona y causa preocupación en Canadá

Alphonso Davies sufrió el miércoles, en el partido de vuelta de semifinales de la UEFA Champions League contra el Paris Saint-Germain, una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo. Así lo ha confirmado la exploración realizada por el departamento médico del FC Bayern Múnich. El internacional canadiense estará de baja varias semanas.
Davies causa preocupación en Canadá de cara a la Copa Mundial 2026, debido a que es una pieza fundamental de la selección.
Los canadienses integran el grupo B junto a Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza.
Números de Alphonso Davies en el partido vs PSG
El lateral de 25 años jugo 23 minutos, tuvo 1 despeje, 1 recuperación, 2/2 en duelos terrestres, 1 falta recibida, 38 toques de balón, 1 asistencia, 2 pases claves y 29/29 en pases precisos.