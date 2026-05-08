Alphonso Davies se lesiona y causa preocupación en Canadá

Alphonso Davies sufrió el miércoles, en el partido de vuelta de semifinales de la UEFA Champions League contra el Paris Saint-Germain, una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo. Así lo ha confirmado la exploración realizada por el departamento médico del FC Bayern Múnich . El internacional canadiense estará de baja varias semanas.

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Davies causa preocupación en Canadá de cara a la Copa Mundial 2026, debido a que es una pieza fundamental de la selección.

Los canadienses integran el grupo B junto a Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza.

Números de Alphonso Davies en el partido vs PSG

El lateral de 25 años jugo 23 minutos, tuvo 1 despeje, 1 recuperación, 2/2 en duelos terrestres, 1 falta recibida, 38 toques de balón, 1 asistencia, 2 pases claves y 29/29 en pases precisos.