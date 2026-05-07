Real Madrid abre expedientes disciplinariosa Fede Valverde y Aurelién Tchouameni

El Real Madrid se ha pronunciado sobre los últimos acontecimientos ocurridos entre Fede Valverde y Aurélien Tchouameni durante los entrenamientos previo al Clásico ante el FC Barcelona.

A Fede Valverde se le aplicaron varios puntos de sutura tras caerse y golpearse con la mesa central del vestuario como consecuencia de un zarandeo previo. El uruguayo resbaló y se dio un golpe.

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Valverde quedó “conmocionado” y los médicos del club le trasladaron a un hospital en el barrio de Valdebebas. De allí, el uruguayo se trasladó a su casa.

Comunicado del Real Madrid

El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni.

El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes.