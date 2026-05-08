LALIGA Fútbol Internacional -  8 de mayo de 2026 - 07:55

Aurélien Tchouaméni entrena con el Real Madrid después de incidente con Valverde

Kylian Mbappé apunta a un clásico con siete bajas en el Real Madrid, mientras que Aurélien Tchouaméni se entrena con el grupo.

Aurélien Tchouaméni entrena con el Real Madrid después de incidente con Valverde

Aurélien Tchouaméni entrena con el Real Madrid después de incidente con Valverde

FOTO: REAL MADRID

Por su parte, el francés Kylian Mbappé completó el entrenamiento junto al resto de sus compañeros, confirmando la recuperación total de sus molestias musculares y su disponibilidad para el clásico contra el Barcelona del domingo (2:00 PM).

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Este traumatismo le hará ser baja entre 10 y 14 días, por lo que se une a una lista de ausencias de hasta siete futbolistas.

Rodrygo Goes, lesión grave de rodilla; Éder Militao, rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda; Ferland Mendy, lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha; Arda Güler, lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha; Dani Carvajal; fisura de la falange distal del quinto dedo de su pie derecho; y Dani Ceballos, apartado por Arbeloa.

El que sí estará, por condición física, disponible para el técnico, Álvaro Arbeloa, con vistas al domingo es Tchouaméni. El centrocampista, a pesar de su expediente disciplinario, acudió a la Ciudad Deportiva de Valdebebas y se entrenó con normalidad junto al resto del grupo.

Por tanto, su presencia en el clásico del Camp Nou, correspondiente a la 35ª de LaLiga EA Sports (Primera División española), dependerá de su técnico y de la resolución del expediente por parte del club.

La buena noticia para el Real Madrid

El que sí volverá al equipo y, presumiblemente, al once titular será el belga Thibaut Courtois. El guardameta volverá después de estar de baja un mes tras sufrir una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho durante el partido contra el Manchester City.

Y lo hará para un partido que en el día a día del Real Madrid ha pasado a segundo plano por el clima interno de tensión, pero que puede ser definitorio para dirimir el campeón de Liga.

A cuatro jornadas del final, el FC Barcelona se proclamaría campeón, revalidando el título, en caso de ganar o empatar ante un Real Madrid en el que las relaciones interpersonales en el vestuario marcan su actualidad.

Tras los incidentes, será Arbeloa quien comparezca el sábado (8.30 GMT) ante los medios de comunicación, en la rueda de prensa habitual previa a los encuentros en el que, a pesar del clásico, el foco estará puesto en lo extradeportivo.

FUENTE: EFE

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