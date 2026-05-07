MLB: Edmundo Sosa con batazo a la hora buena para Phillies

Repasa la actuación de los cuatro peloteros panameños que tuvieron acción este miércoles 6 de mayo en el Béisbol de las Grandes Ligas (MLB).
Panameños en la MLB
José Caballero
"Chema" se fue en blanco en dos turnos en la derrota de los Yankees de New York 6-1 ante los Rangers de Texas.
Esta temporada está bateando para .256 con 4 cuadrangulares, 13 remolcadas, 13 bases robadas y .711 de OPS.
Iván Herrera
Jugando como designado se fue de 4-1 (doble) en la derrota de los Cardenales de San Luis ante los Cerveceros de Milwaukee por 6-2.
Está bateando para .248 con 4 cuadrangulares, 17 producidas, 1 base robada y .835 de OPS.
Edmundo Sosa
"Mundito" se fue de 4-2 con 2 remolcadas y una anota en la victoria de los Phillies de Filadelfia ante los Athletics 6-3.
En lo que va del año batea para .294 con 1 HR, 10 impulsadas, 2 bases robadas y .733 de OPS.
Miguel Amaya
El "Kangri" entró como bateador emergente en la décima entrada, realizó un toque de sacrificio en el triunfo 7-6 de los Cubs de Chicago ante los Rojos de Cincinnati.
Esta campaña batea para .218 con 2 cuadrangular, 6 remolcadas y .693 de OPS.