MLB: Edmundo Sosa con batazo a la hora buena para Phillies

Repasa la actuación de los cuatro peloteros panameños que tuvieron acción este miércoles 6 de mayo en el Béisbol de las Grandes Ligas ( MLB ).

Edmundo Sosa tuvo una destacada actuación luego de pegar un hit productivo que le dio la ventaja a su equipo en la octava entrada.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Panameños en la MLB

José Caballero

"Chema" se fue en blanco en dos turnos en la derrota de los Yankees de New York 6-1 ante los Rangers de Texas.

Esta temporada está bateando para .256 con 4 cuadrangulares, 13 remolcadas, 13 bases robadas y .711 de OPS.

Iván Herrera

Jugando como designado se fue de 4-1 (doble) en la derrota de los Cardenales de San Luis ante los Cerveceros de Milwaukee por 6-2.

Está bateando para .248 con 4 cuadrangulares, 17 producidas, 1 base robada y .835 de OPS.

Edmundo Sosa

"Mundito" se fue de 4-2 con 2 remolcadas y una anota en la victoria de los Phillies de Filadelfia ante los Athletics 6-3.

En lo que va del año batea para .294 con 1 HR, 10 impulsadas, 2 bases robadas y .733 de OPS.

Miguel Amaya

El "Kangri" entró como bateador emergente en la décima entrada, realizó un toque de sacrificio en el triunfo 7-6 de los Cubs de Chicago ante los Rojos de Cincinnati.

Esta campaña batea para .218 con 2 cuadrangular, 6 remolcadas y .693 de OPS.